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2024年世界大賽以洛杉磯道奇隊以4勝1敗奪冠告終，不過兩隊之間的交鋒還沒有完全結束，道奇隊右投手Joe Kelly近期在自己的節目《Baseball Isn't Boring》上批評洋基隊，他直言本屆世界大賽是不公平的，因為洋基實力本來就不如道奇。36歲的Kelly在他的播客節目《Baseball Isn't Boring》中談到洋基隊時說道：「這是一個有趣的系列賽，但從一開始雙方實力就不對等。如果你按照最佳球隊的序列來對季後賽球隊做排名，他們是排第8或第9（在12支球隊中）。」「教士隊比他們（洋基）更好、費城人隊、大都會隊和勇士隊也都比他們好。守護者隊也很糟糕，但他們的防守比洋基好，而且整體上市更好的球隊。」Kelly如此說道。Kelly也提出道奇隊和洋基隊之間的不同，「我們閱讀了一些球探報告並密切關注比賽細節。我們球隊有很多超級球星，但這些明星選手也努力做好這些事情，沒有忽略掉細節，並全力去做。這是我們和他們之間最大的區別。」由於，賽前宣傳道奇和洋基兩大豪門的交手，以及Aaron Judge和大谷翔平兩大球星之間的交鋒，因此本屆世界大賽很受關注。道奇隊在G5於客場「關門」，拿下世界大賽冠軍。由於右肩不適，Kelly沒有參加本屆季後賽，他和道奇隊合約到期，將成為自由球員。