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新竹湖口營區昨日驚傳槍響！一名隸屬桃園龍華營區步兵109旅的李姓義務役役男，昨日在湖口營區測驗時，持步槍在廁所內擊發，驚動全營區，軍方也展開調查。陸軍六軍團今（5）日表示，李姓役男擊發的彈藥為空包彈，該員自述日前於靶場內撿拾取得，未依規定繳回，才會發生這次事件。陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬步兵109旅義務役李姓役男，於昨（4）日上午操課領槍後，逕自攜帶槍枝至廁所擊發彈藥，單位幹部聞聲後隨即主動查察，無人員傷損；初步了解，彈藥為空包彈，該員自述日前於靶場內撿拾取得，惟未依規定繳回，才會發生這次事件。六軍團指出，單位獲報後極為重視，已成立專案小組調查，將檢討當事人及相關管理幹部疏責，後續如有涉法，將依法送辦；另持恆強化內部管理及軍品管理作為，維護部隊紀律。國防部長顧立雄今日受訪表示，這是一個基地訓練戰術測考期間，基於實戰化要求都會配發步槍，所以槍枝隨身攜帶沒問題，子彈部分是撿到訓練用的空包彈，在廁所時往左下方做射擊動作。顧立雄說明，根據實戰化訓練要求會配發槍，所以槍不是偷來的這要說明一下，美方也是類似做法做實戰化要求，畢竟是模擬戰場環境的期間，不過對於這樣的訓練前提之下，如何來加強人員訓練，以及對於射擊安全 、相關法紀軍紀，在實戰化訓練將風險控管到最低程度，這應該要努力做到。