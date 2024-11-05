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▲台南捷運深綠線經過的行政區，近3年在南科效應下，就已先漲一波。（圖／台灣房屋提供）

▲台南歸仁利多齊聚，交易表現亦相當不俗，房價飆漲7成後，已站穩3字頭。（圖／台灣房屋提供）

▲李家妮表示，前一波的價量飆漲，主要是受惠南科、高鐵等利多，未來深綠線蓋好後，將為房市再挹注紅利。（圖／台灣房屋提供）

台南捷運深綠線還沒蓋，沿線房價先飆漲！目前捷運深綠線已完成可行性研究期末成果，但計畫仍有待送審交通部，預定計畫路線，行經歸仁區、永康區、新化區、新市區與善化區，五大行政區近3年房價已全面上揚！據實價登錄，其中新市、歸仁及新化區，漲幅均達6成以上，同時新市與歸仁區平均房價，更從1字衝破3字頭，而新化區平均房價也從12.5萬元，今年上半年上揚至27.9萬元，漲幅翻倍高達123.2%，漲勢力道位居五區之首。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，深綠線房市以善化、新市表現最旺盛，主要受惠南科效應，而永康區做為台南傳統購屋熱區，亦是距離南科最近的成熟市區，加上已有捷運藍線利多走在前頭，擁有強勁剛性買氣支撐房市表現。房價漲幅最強勁的新化區與永康及大南科特區相鄰，近1年公寓、華廈新建案供給量攀升，磁吸買氣進駐，已出現3字頭個案，3房總價最高衝破千萬元，受新屋助攻，中古房價連帶補漲，拉抬力道強勁有逾4成漲幅表現，以目前新化區均價已達27.9萬元，未來捷運利多如順利進駐，房價恐一路向3字頭前進。台灣房屋台南高鐵加盟店店東劉津妤指出，歸仁區累計今年上半年移轉量達822棟，3年增幅173.1%，房價亦同步飆升逾7成，已站穩3字頭，主要是因為利多齊聚，包括「台南高鐵站、沙崙智慧綠能科學城、台南3井Outlet、成大沙崙醫院」等建設利多帶動。歸仁區同時也是捷運藍線延伸線與捷運深綠線雙線受惠區，做為串連台南市區與大南科生活圈的主要交通樞紐，還有高鐵軌道經濟加持，未來發展潛力強旺，磁吸龐大買氣進場，主要購屋熱區就集中在台南高鐵特區，市場以2-3房低總價預售小宅為主力，目前推案量能已超過2千戶，統計今年上半年移轉量，甚至已超越北區、中西區等蛋黃區，等待未來捷運機能錦上添花，房市價量表現將更樂觀可期。李家妮表示，捷運深綠線串連南科與沙崙綠能科學城，兩區為啟動台南產業經濟2大重要引擎，做為串聯科技廊帶生活圈的重要交通建設，深綠線整體開發進度備受市場矚目。她認為，未來如審議通過，將與一期藍線延伸線形成十字路網，市區串聯到台南高鐵站及南科路程，可望大幅縮減，除了深綠線，捷運第一期藍線主線今年4月已通過環評，預估2031年通車，藍線延伸線，今年8月可行性研究亦通過審查，台南已準備進入捷運世代，待未來捷運機能到位，也將為沿線房市再挹注大紅利。