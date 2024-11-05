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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延押，《鏡週刊》今（5）日披露，柯文哲曾在市長室收受威京集團總裁沈慶京的賄款，「膽大包天」。對此，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡回應，「鏡檢」的報導完全在羞辱過去在台北市戮力從公的公務員，「市長室是辦公的地方，不要再這樣羞辱柯文哲！」民眾黨立院黨團今天在記者會中回應時事，針對週刊今天再爆柯文哲收受「小沈1500」、1500萬元後謝賄款的地點，分別是京華城改建動土典禮及台北市政府市長辦公室兩處，時任市府發言人、現任民眾黨團辦公室主任的陳智菡回應，「鏡檢」的報導完全在羞辱過去在台北市戮力從公的公務人員，羞辱議員、甚至在羞辱北檢。她更嗆聲：「現在是北檢寫不出來的起訴書，要來由『鏡檢』來幫忙寫嗎？」陳智菡接著並痛心強調，市長室是辦公的地方，「不要再這樣羞辱柯文哲，用這種抹黑、未經證實捏造的訊息，來羞辱一個戮力從公的公務人員」。至於週刊另外揭露，學姊黃瀞瑩因為洩露筆錄內容，公開表示柯文哲先前拒絕提訊的原因，是檢察官一再重複詢問與案情無關的問題，還指檢方會隨新聞輿情變換主題，讓柯心理壓力很大才不出庭，導致院檢認定柯文哲有隔空串證之虞裁定延押，報導還直指黃瀞瑩就是柯文哲遭延押的「豬隊友」。陳智菡則對此回應，這個報導明顯想把洩密的責任推給受害的一方，非常邪惡。