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不少人在立冬進補，但罹患三高或有攝護腺肥大的患者卻不適合。大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡表示，當歸鴨、羊肉爐等料理，吃多了容易上火，含酒精的湯頭，容易造成攝護腺發炎，吃太多恐會尿不出來，尤其烹煮時再放海鮮甲殼類的食材提味，湯頭含有高普林，對身體更是一大負擔。曾經有30多歲的年輕人，進補吃太辣結果尿不出來送急診，檢查指數都正常，詢問才發現原來是進補惹禍。黃品叡說，攝護腺發炎的症狀包括頻尿、急尿、小便時有灼熱感，當攝護腺發炎腫脹後，小便會痛、甚至會尿不出來，如果腫脹的很嚴重，有可能10幾個小時都不會解尿，造成下腹部腫脹疼痛，這時就必須趕緊就醫。立冬進補國人愛吃的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞，大多添加米酒烹煮，原本罹患攝護腺肥大的患者，吃了含有酒精利尿的進補料理，會讓攝護腺急性腫脹，造成排尿困難。黃品叡說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，如果立冬貪吃進補補過頭，對身體沒幫助，更會造成負擔，建議「淺嚐即可」，一個月最多吃一、兩次就好。他透露，曾經有一名30多歲的男子，吃麻辣鍋進補，沒想到突然腹部疼痛，想尿卻尿不出來，檢查都沒發現特別異狀，追問才得知對方吃太辣，經過治療、打點滴便恢復正常，後續追蹤也沒有異常。黃品叡指出，有攝護腺肥大的患者，建議平時多攝取含茄紅素、含鋅的食物，例如蕃茄、紅甜椒、芭樂、南瓜、花椰菜、牡蠣、海鮮等，要少吃紅肉，也要少吃刺激性的食物，例如咖啡、辣椒等，如果不知道自己有沒有攝護腺肥大，也沒有檢查過，只要發現解尿不順、力量變小、頻尿、急尿或經常半夜起床尿尿，甚至覺得膀胱脹脹的，有可能是攝護腺肥大。另外，大甲李綜合醫院糖尿病衛教師鄭惠文說，患有三高的患者，不建議立冬進補。由於進補料理含油量高，還添加不少加工火鍋料、豆皮，或是玉米等碳水化合物高的食物，除了湯頭含高普林不適合吃，還會影響血糖，如果真的想要進補，要把湯頭上面的油脂過濾掉，分量控制在一小碗內，而且「補一次就好」，以免多補多傷身。