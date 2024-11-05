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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延押，他的貼身秘書「橘子」許芷瑜被爆早在發布通緝、護照註銷前，從日本轉往澳洲。週刊今（5）日進一步揭露，檢廉懷疑橘子可能會再轉萬那杜等國家。對此，民進黨台北市議員簡舒培狂酸，民眾黨整天大喊「偵查不公開」，但橘子的行動卻永遠早檢方一步，難道都不會覺得怪怪的嗎？民進黨北市議員簡舒培今指出，藍白立委昨天浩浩蕩蕩跑到北檢考察「偵查不公開實務作業」，根本就是大剌剌向北檢施壓，企圖以政治力干預個案，而且帶隊的還是檢察官出身的吳宗憲。簡舒培列出時間軸分析，「橘子」許芷瑜早在5月就跟大帳房李文宗交接款項後赴日，8/27返台，北市議員應曉薇則是意圖出境被攔；8/29應曉薇跟威京集團總裁沈慶京聲押獲准，橘子就再度赴日；8/30柯文哲遭搜索約談、9/5收押禁見，橘子10月初又在護照註銷前從日本跑到澳洲。簡舒培認為，民眾黨天天拿著媒體報導的「已發生」事件大做文章、演受虐兒，但真正該深究的是：為什麼橘子可以每個行動都早檢方一步？難道有誰告訴她這些「未發生」的檢方動作？最詭異的是，民眾黨跟柯文哲口口聲聲說要配合調查，卻沒有一個人公開呼籲關鍵證人橘子趕快回來把事情講清楚，「這到底是什麼懸疑小說的情節？」