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綽號「阿達」的陸軍退役特戰士官吳忠達，二度赴烏克蘭參軍，當地時間10月31日部隊遭到俄羅斯軍隊砲擊，最後因傷勢過重仍不幸身亡，享年44歲。由於前線戰事仍在持續，遺體暫無法取回。外交部表示，將會協助家屬處理後事。2022年2月，俄羅斯入侵烏克蘭爆發俄烏戰爭，大批國際志願軍前往烏克蘭協助抵抗俄軍侵略。吳忠達10月31日跟隊友在森林與俄軍交戰，遭砲彈襲來時，近距離炸中，腰部出現傷口，大量失血，最終不幸戰死，成為繼台籍志願兵曾聖光於2022年在烏克蘭戰死沙場之後，第二位在烏克蘭陣亡的台灣籍士兵。由於戰況持續，烏克蘭軍方只能透過無人機確認，遺體仍在前線，暫無法取回。外交部表示，已接獲相關消息，並正在協助吳忠達的家屬前往烏克蘭處理後事。吳忠達是高雄人，曾服役於陸軍特戰指揮部，服役多年退役後，在去年加入烏克蘭國際軍團。吳忠達在今年中曾回國與家人相聚，並向國內退役同袍談到自己在戰場上的遭遇。來自花蓮的曾聖光加入烏克蘭志願軍後，2022年11月4日在烏東地區與俄軍交戰時身亡，得年25歲，為第一位在烏克蘭陣亡的台籍志願軍。目前仍有6位台籍志願兵在烏克蘭部隊中作戰。