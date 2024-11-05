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▲吉品養生股份有限公司白佩玉董事長（中）獲頒優良商人獎接受頒獎表揚。（圖／中華民國全國商業總會提供）

▲寶崴光學股份有限公司張文雄總經理（中）獲頒優良商人獎接受頒獎表揚。（圖／中華民國全國商業總會提供）

中華民國全國商業總會11/1下午於台北福華大飯店盛大舉辦第78屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，各部會長官、政要蒞臨致詞及頒獎，獲獎企業踴躍參與，現場冠蓋雲集。受獎項目分為優良商人、優良外國駐臺商務單位、優良外商、優良老店及菁英老店等，經過嚴格的評鑑，總計評選出54位獲獎者（家），每一位都是各行業的標竿典範，對臺灣的經濟成長貢獻良多，深獲各界嘉許與肯定。經濟部次長陳正祺對全國商業總會在許舒博理事長領導下的貢獻表示讚揚，並感謝理事長在促進產業國際化和高值化方面的努力。他指出，優良商人是對企業品牌的最高肯定，強調得獎者在公益及創新商業模式上表現卓越。陳次長呼籲，業界面對全球經濟挑戰，需加強技術與商業創新，並承諾經濟部將全力支持企業在國際舞台上展現新格局。象徵企業家最高榮譽的「優良商人」，本屆獲獎的吉品養生創辦人暨董事長自2003年起，為家人健康決心投入天然無毒食材的研究與推廣，有感於當時大中對健康飲食地意識提高，卻受限資訊與銷售平台不足，2006年創立品養生，「真食物」理念融入每一個子品牌中，提供令消費者能安心購買地食材與產品，從各方面為消費者的健康生活提供助力。推動健康生活方式，實現環境與企業永續發展。寶崴光學股份有限公司旗下擁有文雄、鏡匠眼鏡與SOLOMAX等三品牌，秉持「專業、流行、舒適、誠信」的理念，提供貼心、優質的配鏡服務。在張總經理的領導下，持續拓展門市版圖，致力以多元的觸角持續發展並兼顧業績的穩定成長。為履行社會責任與發揚寶崴精神，自106年起至今持續與地方建設攜手至南部偏鄉小學，為弱勢兒童提供公益配鏡以及做視力保健的推廣。全國商業總會長期扮演政府與產業的溝通橋樑，將持續與全體會員共同努力，打造更優質的經營環境，提升企業競爭力。也期盼透過每年「金商獎」表揚，樹立更多臺灣典範。蓬勃商道、成就非凡，攜手為臺灣奮進！