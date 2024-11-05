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▲今年1至9月新設立公司家數為3.6萬家，創歷年同期新高，較上年同期增加1595家。（圖／經濟部統計處提供）

疫情期間，產業發展陷入瓶頸，也讓民眾離開既有公司「自立門戶」意願較低。但隨著近2年疫情解封，新設立公司家數回歸正軌，據經濟部統計處今（5）日公布產業經濟統計簡訊，今年1至9月新設立公司家數達3.6萬家，創歷年同期新高。據統計，2024年全台公司登記現有家數達78.8萬家，為歷年新高，較上年年底增2.2%。其中以製造業20.3萬家最多、其次為營建工程業12.4萬家，第3為專業、科學及技術服務業10.8萬家；這三類占整體公司的5成5。而以地點分析，今年9月底公司登記家數最多為台北市，約占22.9%，其次為新北及台中。針對今年1至9月新設立公司家數為3.6萬家，創歷年同期新高，較上年同期增加1595家，其中以專業、科學及技術服務業增加2成最多，營建工程業次之。對於今年前3季新設公司增加，統計處推測，應與整體經濟並無直接關聯，而是按照原有經濟趨勢都會呈現正成長，但是受到前幾年疫情影響，一般人可能對於新設公司態度較為保守，而現在則是回歸正軌。至於台灣公司表現而言，今年9月底公司登記現有實收資本額為29.3兆元，其中前三大行業為金融及保險業9.8兆元、製造業8.5兆元、電力及燃氣供應業1.7兆元，與上年底比較，合計淨增加8878億元。統計處進一步分析，女性公司負責人家數占比，發現公司負責人仍以男性居多，但近年女性公司負責人占比呈逐年上升，性別差距由2019年底之38.4個百分點降至2024年9月底之35.8個百分點，顯示女性企業家已漸成為我國經濟發展不可或缺的要素之一。然而，按資本額級距觀察，今年9月底資本額一百萬元以下女性公司負責人家數占比為36.3%，資本額五億元以上為14.8%，呈現資本額越大，女性負責人家數占比越少，性別差距越大趨勢。