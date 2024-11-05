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美國總統大選投票日倒數不到24小時，泰國動物園突發奇想，安排動物明星小河馬「彈跳豬」（Moo Deng）為大家預測投票結果，製作兩個水果蛋糕，並標上兩黨候選人的名字，選擇結果令外界關注。2024年美國總統大選即將到來，全球關注結果會是美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），還是共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。「彈跳豬」4日在動物園飼育員的安排下，選擇要吃「賀錦麗蛋糕」，還是「川普蛋糕」，沒想到「彈跳豬」竟選擇川普！根據《紐約時報》報導，只見影片中的「彈跳豬」豪不猶豫地衝向「川普蛋糕」，旋即大快朵頤，而她的媽媽則緩慢地走向「賀錦麗蛋糕」食用。影片在社群平台上曝光後，引發網友熱議，許多人紛紛討論預測是否準確。由於「彈跳豬」在全球都有大量粉絲，有網友看完影片後說：「好奇這隻萌神的預測準不準？」、「等著看結果啦！」、「動物還真的投保護動物者一票」、「彈跳豬開示啦！」。「彈跳豬」在今年7月25日首次於春武里府芭達雅綠山國家動物園（Khao Kheow Open Zoo），隨後因為呆萌和真誠的表情與態度竄紅成全球動物明星。過去園區每週平均接待4000人，但到了九月開始每週遊客已經成長至1萬2000人，是過去的三倍。園方指出，經統計發現光是9月1日至19日間，就有8萬1786人造訪動物園，門票收入方面合計高達泰銖1297萬元，到今年底綜合收入更有望突破泰銖2億元。