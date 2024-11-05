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民眾黨主席柯文哲上週五遭裁定延長羈押至明年1月5日，民眾黨北市議員、「學姊」黃瀞瑩則被週刊報導指為柯文哲的「豬隊友」，因為她曾公開透露柯文哲拒絕提訊的原因。對此，黃瀞瑩今（5）日還原節目中的完整逐字稿，痛批相關指控子虛烏有」、入人於罪，自己會繼續做好選民服務，今晚她舉辦的法律諮詢「歡迎週刊參加」。民眾黨台北市議員黃瀞瑩今針對週刊報導指出，相關指控完全是子虛烏有。她並公布《鏡週刊》所指內容，是她10月1日接受黃光芹採訪時，被問到她怎麼看待柯文哲在押中的狀況，「是感覺還是挺得住？還是有一點點撐不住，所以他拒絕這一次的提審？」黃瀞瑩當時回應：「我覺得應該已經差不多1個月了，從那一次押進去到現在，已經快要1個月了，這1個月裡面做了5次的提訊，包含周邊的證人，或者是相關的，連智庫的人員都約去了，我覺得有可能啦，我不知道他狀況怎麼樣，我們也沒有跟律師有所聯繫」。黃光芹接著說「而且你們黨部跟律師是避不見面的」、「是他們專責打這個司法官司」。黃瀞瑩則回：「就是不知道說律師那邊是不是有所考量，或是說律師到底他在裡面的狀況如何，當然從前幾次他那個走出來的畫面，我覺得他應該是有其他的考量，但我覺得，我自己猜測啦，我覺得有沒有可能北檢一直不斷的在重複問類似的問題？或者是不斷在問一些兜來兜去、天差地遠，甚至是那種，就像我們外面看到的那些新聞上面的輿情一樣，就是今天跟你扯北士科，明天跟你扯京華城，再來跟你扯木可，然後怎樣怎樣，什麼東西大雜燴一起問。」黃瀞瑩今則諷刺週刊內容，已讓人分不清楚這是一篇報導還是裁定書，亦或是個人的心情小語？「對於這樣入人於罪的言論，我想最好的回應，就是繼續做好地方選民服務。」黃瀞瑩表示，她的辦公室今晚將提供免費法律諮詢，歡迎週刊參加。