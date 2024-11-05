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NBA2024-25賽季例行賽，金州勇士今（5）日在主場以125：112擊敗華盛頓巫師，勇士球星Draymond Green和前隊友Jordan Poole在場上的交鋒很受矚目，此役兩人場上對抗激烈，不過場下Green不吝於給予昔日小老弟肯定，認為他轉換新環境後正漸入佳境。今晚Poole全場20投8中，得到24分3助攻3抄截4阻攻。本季前5場比賽，他表現出色，場均22.2分5.4助功2.8抄截，投籃命中率46%。他的外線進攻效率特別驚人，三分球命中率51.2%，場均可命中4.4記，效率驚人。Poole過去也是灣區的一員，在2022年隨勇士隊拿下總冠軍，不過在一次練習中，他和Green起衝突，並被對方一拳KO，這一次隊內嚴重衝突，成為球隊當季衛冕失敗的重要原因，Poole之後也遭到交易。今天兩人在場上交鋒，首節就有很多攻防對抗，Poole在一回合命中三分球後，還挑釁地指向Green；後者不甘示弱，馬上助功Stephen Curry投進外線，也指向Poole，還以顏色。雖然對上火藥味十足，看似私人恩怨的延續，不過賽後Green提到老隊友，實際上給予很多肯定，「他現在打得更好了，包括他的投籃選擇．．你來到一個新的環境，作為一名有競爭性的球員，很想展現給大家看自己的本事，我覺得他上賽季壓力太大了、太想打出優秀的表現，也還在適應變化。上賽季他的投籃選擇很糟糕，他太想表現了。 」而Curry則是表示，「看到前隊友總是感覺很棒。他（Poole）在這個新球隊裡持續成長，這機會對他來說非常寶貴。他慢慢適應新環境，狀態也比去年更好、越來越有自信。對我來說，他的潛力無限。他們隊上有很多年輕球員，Poole打得很享受，他在自己熟悉的體系中表現出色。」