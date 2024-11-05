NBA美國職籃洛杉磯湖人今（5）日前進客場踢館底特律活塞，本場比賽紫金大軍一路落後給對手，儘管三節打完將分差縮小至6分差距，但最終仍然以103：115敗下陣來，無緣搶下2連勝。而湖人主戰中鋒「一眉道人」Anthony Davis此戰砍下全場最高37分，並附帶9籃板4助攻，但他在第四節比賽時腳踝卻再度遭遇傷勢，賽後Davis則表示：「還要再觀察一下（腳踝），我感覺這個狀況（腳踝傷勢）一直在折磨我。」
AD第四節腳踝不慎受傷 賽後親自回應狀況
本場比賽Anthony Davis在比賽剩下5分50秒時，在一次防守過程中疑似在落地時沒有踩穩，當下隨即看得出出現不舒服的情況，但AD仍舊選擇在場上奮戰。
下一波輪到湖人隊進攻，Anthony Davis這時接獲到隊友傳球並嘗試放籃得分，卻遭到對手擋下形成犯規，AD隨後也倒到場外。隨後比賽剩下4分26秒時，場上喊出暫停，AD並直接坐在地板上，表情相當痛苦，當下防護員也馬上上前關心。
賽後Anthony Davis也接受訪問，當記者問到目前傷勢看起來比想像中更嚴重一些，自己是否會擔心有結構性的問題，還是僅僅只是一次扭傷或拉傷，對此AD則表示：「我目前還不知道，繼續看下去吧，需要一天一天來，我需要再觀察一下，之後再看看情況如何。」而日前AD曾表示，他整個夏天都在處理腳踝問題，而本場比賽正好受傷的就是該部位，他形容這個腳踝傷病一直在折磨他。
談湖人今晚落敗主因 AD直言防守做得不夠好
而談到今天湖人落敗的主因，Anthony Davis則表示球隊在防守方面出現了問題，「所有的地方都是問題，我們丟了很多前場籃板，給對手太多的轉換機會，同時禁區也不斷被對手衝擊。這歸咎於我，我今晚護框做得不夠好，這是我的責任，球隊當中的每個人在防守端需要互相幫助。」
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本場比賽Anthony Davis在比賽剩下5分50秒時，在一次防守過程中疑似在落地時沒有踩穩，當下隨即看得出出現不舒服的情況，但AD仍舊選擇在場上奮戰。
下一波輪到湖人隊進攻，Anthony Davis這時接獲到隊友傳球並嘗試放籃得分，卻遭到對手擋下形成犯規，AD隨後也倒到場外。隨後比賽剩下4分26秒時，場上喊出暫停，AD並直接坐在地板上，表情相當痛苦，當下防護員也馬上上前關心。
賽後Anthony Davis也接受訪問，當記者問到目前傷勢看起來比想像中更嚴重一些，自己是否會擔心有結構性的問題，還是僅僅只是一次扭傷或拉傷，對此AD則表示：「我目前還不知道，繼續看下去吧，需要一天一天來，我需要再觀察一下，之後再看看情況如何。」而日前AD曾表示，他整個夏天都在處理腳踝問題，而本場比賽正好受傷的就是該部位，他形容這個腳踝傷病一直在折磨他。
談湖人今晚落敗主因 AD直言防守做得不夠好
而談到今天湖人落敗的主因，Anthony Davis則表示球隊在防守方面出現了問題，「所有的地方都是問題，我們丟了很多前場籃板，給對手太多的轉換機會，同時禁區也不斷被對手衝擊。這歸咎於我，我今晚護框做得不夠好，這是我的責任，球隊當中的每個人在防守端需要互相幫助。」