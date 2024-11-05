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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延押，《鏡週刊》今（5）日報導，柯文哲曾分別在京華城動土典禮跟市長室收受1500萬元賄款。民眾黨立院黨團總召黃國昌再批《鏡週刊》有如「鏡檢察署」，請北檢按照「鏡檢」報導內容寫起訴書，「把這麼荒謬的劇情寫進去，現在就可以起訴了」。黃國昌今早在黨團記者會中回應時事，以及中午上媒體人黃光芹網路節目時，針對週刊最新報導柯文哲收賄地點、學姊黃瀞瑩成柯文哲延長羈押豬隊友等內容都表示，既然週刊手上有這麼多內容，「北檢還在等什麼？現在就可以起訴了」。民眾黨發言人吳怡萱也痛批週刊內容愈來愈光怪陸離，還牽扯無辜推卸洩密責任。她進一步質疑黨檢媒一體「偵查全公開」，每週不斷編造故事；並重申，如果北檢有證據就起訴，沒證據就放人。立院黨團辦公室主任陳智菡則強調，相關報導是在羞辱戮力從公的公務人員、羞辱柯文哲，「現在是北檢寫不出來的起訴書，要來由『鏡檢』來幫忙寫嗎？」