民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，日前遭延押，可能要在台北看守所待滿4個月，但柯文哲只請假3個月，民眾黨是否需要代理黨主席，備受關注。文化大學廣告系教授鈕則勳建議柯文哲請辭黨主席，並分析3個請辭的時間點，但若越拖越晚，民眾黨可能岌岌可危，不只是2028沒有機會，連2026都會兵敗如山倒。
鈕則勳說，第一個時機當然是獻金案爆發時，可以凸顯柯文哲的負責態度，也可以保護民眾黨與他維持一個安全距離，不讓民眾黨受到可能案情的波及或拖累，只是很可惜的這個時機已經過了。
鈕則勳說，第二個時機則是確定延押，或是後續一個禮拜，民進黨可以操作「受害者症候群」，讓支持者甚至部分的中間選民同情，畢竟延押就代表檢方仍然沒有讓柯一刀斃命的證據，請辭也可以避免黨組織面臨柯P主席請假三個月之後，要如何處理的尷尬情況，雖然時間有一點慢了，但匍匐前進仍然是前進。
鈕則勳說，第三個時機點就是檢察官起訴時，但若這個時候才請辭，則就風險滿滿，這時候柯文哲請辭黨主席已成為不得不然，畢竟涉及黨的整體印象，若此時柯文哲還不辭職，黨要繼續走下去困難性就更高了，而此時跳船潮勢必明顯，黨可能岌岌可危，不只是2028沒有機會，連2026都會兵敗如山倒。
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鈕則勳說，第二個時機則是確定延押，或是後續一個禮拜，民進黨可以操作「受害者症候群」，讓支持者甚至部分的中間選民同情，畢竟延押就代表檢方仍然沒有讓柯一刀斃命的證據，請辭也可以避免黨組織面臨柯P主席請假三個月之後，要如何處理的尷尬情況，雖然時間有一點慢了，但匍匐前進仍然是前進。
鈕則勳說，第三個時機點就是檢察官起訴時，但若這個時候才請辭，則就風險滿滿，這時候柯文哲請辭黨主席已成為不得不然，畢竟涉及黨的整體印象，若此時柯文哲還不辭職，黨要繼續走下去困難性就更高了，而此時跳船潮勢必明顯，黨可能岌岌可危，不只是2028沒有機會，連2026都會兵敗如山倒。
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