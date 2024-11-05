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美國總統大選決戰前夕，眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）接受《MSNBC》訪問時，針對前總統川普（Donald Trump）的認知能力表達擔憂，認為其狀態難以勝任另一個總統任期。裴洛西指出，川普的近期言行反映出其「認知能力正在退化」，並舉例他關於電椅處決與鯊魚的言論，質疑其能否在總統任期內保持足夠的精神清晰度。「年齡問題」是今年選戰的重大討論焦點，甚至將現任總統拜登從競選陣容當中逼退，但在民主黨換上更年輕的賀錦麗出來參選後，年紀過大的迴力鏢就來到78歲的川普頭上。裴洛西指出，考慮投票給川普的選民應認清事實，她認為川普的大腦退化速度很快，可能撐不過四年任期，甚至推測若川普當選，副總統候選人范斯（J.D. Vance）或將代替川普出任總統，她形容這將是「一場災難」。在《衛報》的Podcast節目中，裴洛西也說自己平常幾乎不直呼川普的名字，就像說出他的名字彷彿是在說髒話，而作為虔誠的天主教徒，「如果說了髒話又無法懺悔，你可能會在地獄受苦。」裴洛西在即將發行的自傳《權力的藝術》中透露，多位精神健康專家在2019年初曾告訴她，他們對川普的精神狀況深感擔憂，並認為川普的心理健康正在衰退。她指出自己雖非醫生，但川普的行為令人難以理解。自傳中還提到她對川普「失去平衡」和「精神失常」的看法，並細述其在疫情期間的表現，包括否認疫情、言行失序等，認為這些都是川普「脫離現實」的象徵。