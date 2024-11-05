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▲國會大廈前設置了警戒線。（圖／美聯社／達志影像）

▲川普即將在佛州西棕櫚灘會展中心舉行選舉之夜，特勤局在該處實施維安措施。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選選舉日到來！共和黨候選人川普與民主黨候選人賀錦麗兩人民調拉鋸，選情陷入膠著。不過先前曾發生過川普遇襲事件，再加上國會暴動事件的前車之鑑，甚至有川粉稱「槍已經上膛，我們已經準備好了」等事件，白宮、副總統賀錦麗住處，還有其他重要建築周圍也架設起安全圍欄，華盛頓特區的商家也為櫥窗釘上木板，以便預防接下來這幾日可能出現的政治動亂。綜合外媒報導，美國特勤局在白宮、財政部大樓、拉法葉廣場（Lafayette Square）、海軍天文台（Naval Observatory）以及賀錦麗的住處的周圍架設了8英尺（約2.4公尺）高的金屬柵欄。在國會大廈的周圍，也設置了障礙物，並擺出寫有「警戒線：禁止跨越」的標示。這些柵欄是在2024美國總統大選選舉日前架設，儘管目前沒有接獲任何具體威脅，但當地居民仍為可能會發生的支持者抗議做好準備，有商家4日為櫥窗釘上木板，而這些柵欄和木板也讓人回想起了2020年總統大選和2021年1月6日國會大廈事件的記憶。特勤局也計劃在佛州西棕櫚灘會展中心外實施維安措施，因為川普即將在該地點舉行選舉之夜；賀錦麗則是在為於華盛頓特區的母校霍華德大學（Howard University）度過選舉之夜，屆時將會封閉道路，並設有禁止停車區域和交通繞道的措施。