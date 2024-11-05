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黑豹旗冠軍戰落幕，本屆平鎮高中與穀保家商在一次在黑豹旗冠軍戰舞台上碰頭，最終穀保家商在曾聖恩開轟帶領下，以14：9擊敗平鎮，拿下隊史第4冠。不過賽後外界卻對他跑壘方式進行討論，有人認為慶祝的方式太過頭了，但也有人表示很正常不用大驚小怪。穀保家商這一場首局就突破邱立璿的投球攻下3分，第2局曾聖恩更是炸裂黑豹旗冠軍戰歷史性的首發全壘打，從平鎮投手宋書桓手中敲出兩分砲，一度取得4分領先。曾聖恩敲出全壘打後，在跑壘期間興奮大吼，倒著走、朝一壘休息室咆哮激勵隊友，讓觀眾席上的加油團也陷入沸騰。穀保延續這股氣勢，不斷拉開分數，也始終維持高昂士氣，最終以14：9擊敗平鎮，隊史第4次奪冠。賽後，曾聖恩的跑壘慶祝動作引起外界熱議，事實上比賽中他也一度被近身球伺候，兩隊教練也為此爆發衝突。網路評論有人認為：「高中階段這樣有點慶祝過頭了」、「這樣跑真的太誇張」、「可以慶祝，但不應該得意忘形」。但也有人為選手說話：「這是黑豹旗冠軍戰史上第一發全壘打，而且對手是平鎮」、「把激勵士氣視為反面教材太過古板」、「難道打出去還要先跟投手道歉嗎？」