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民眾黨立院黨團總召黃國昌今（5）午在黃光芹的節目中自爆，昨天他接到一位「綠營超級大老」的電話，跟他說外界有一股聲音，希望現在這個時候「一定要讓台灣民眾黨分崩離析」，藍綠雙邊利益才會變得更大。黃國昌透露，這位大老還跟他說「你們一定要加油，你們一定要成熟」，撐起這一股第三勢力的力量。黃國昌在黃光芹《一起來開匯》網路節目中，被問到綠營名嘴李正皓近日指控黃國昌意圖奪權，想爭代理黨主席大位云云。黃國昌則回應，對於這些沒有在民眾黨實際運作的人，講出這種離譜言論，「政治上的目的昭然若揭」。黃國昌強調，這些人就是想看到民眾黨分崩離析，但發現黨中央應變小組這兩個月來都還是團結一致、運作如常，心裡就會更著急，就會更下猛藥。黃國昌進一步自爆，昨天有一位對民進黨多有批判的「綠營超級大老」主動打電話給他，這是這位大老第一次跟他聯繫，大老跟他說，現在外界有很多人希望一定要讓台灣民眾黨分崩離析，一定要把第三勢力消滅，「這樣藍綠兩邊的政治利益，才會變得更大」。黃國昌說，大老昨天還告訴他，「你們一定要加油，你們一定要成熟」，他認為台灣民眾黨這一股第三勢力的力量，對於台灣未來的發展至關重要。黃國昌強調，這位大老打電話來其實沒有任何政治目的，就是純粹加油，「我老實講，我心裡很感動。」黃國昌也敬告故意分化民眾黨的這些人，目的不會得逞。