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美國總統大選進入倒數階段，有消息傳出，台積電位於美國亞利桑那州首座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮，對此，台積電回應表示，有關亞利桑那州晶圓廠進度，仍維持先前10月份法說會說法，2025年亞利桑那州首座晶圓廠開始量產。台積電董事長魏哲家曾表示，第一座海外晶圓廠將在2025年初量產，台積電有信心亞利桑那州的晶圓廠可提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。美國第2座及第3座晶圓廠將基於客戶需求採用更先進的製程技術，前者預計於2028年量產。其餘海外擴張步調如日本熊本廠，一廠於今年第4季開始量產，目前已完成所有製程驗證，進展成功；熊本二廠已經進入整地的階段，計畫明年第1季開始建廠，主要供應消費性、車用、工業及高效能運算（HPC）應用，並於2027年量產。德國德勒斯登廠主要供應車用與工業應用，已於今年8月舉行動土典禮，採用12/16奈米和22/28奈米製程技術，計畫於2027年底開始生產。台積電表示，在今日破碎全球化環境下，包含台積電和所有其他的半導體製造業者在內，大家的海外晶圓廠成本都更高。儘管如此，台積電仍將運用領先的製造技術和大規模製造基地的根本優勢，持續為客戶提供具規模的最先進製程技術，以支持他們成長。