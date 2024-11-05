我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼王定宇（上圖）痛斥劉德華是「媚共藝人」，演唱會連看一眼都不值得。（圖／王定宇辦公室、台灣映藝提供）

▲王定宇的說法讓邱瓈寬看不下去，公開飆罵。（圖／記者葉政勳攝）

天王劉德華來台開唱被民進黨立委王定宇痛批是「媚共藝人」，演唱會根本不值得去看，發言惹怒大牌經紀人邱瓈寬，爆粗口開罵：「滾回去耍你的政治寶！少在那找優質藝人說事，我呸呸呸！」對於邱瓈寬開嗆王定宇，大多數網友認為大快人心，不過也有人認同劉德華來台灣進行統戰，呈現兩極化。王定宇發文砲轟劉德華在香港反送中、武統台灣等議題上的立場皆「媚共」，還擔任中國電影家協會第11屆副主席，「雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼」，邱瓈寬看到後留言，飆國罵：「你他X是妒恨人家長的比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才該滾回去耍你的政治寶！少在那找藝人說事！尤其是找優質藝人說事！我呸！」目前邱瓈寬該條留言已經超過4千人按讚，大部分網友覺得王定宇將音樂與政治掛勾，邏輯非常荒唐，「看大姐駡那個王定宇好爽」、「被寬姐圈粉了」、「喜歡妳的正義」、「寬姐威武」、「說得真好，選出這種民代真是拉低整體台灣的文化素質」、「直接把對方劈腿的事情嗆出來，霸氣十足」、「王定宇這次真的打錯人了！不知道有多少人喜歡劉德華嗎」、「這是可以提告公然侮辱的，但王定宇應該不會理他」、「政治小丑踢到鐵板，舒服！」但也有不少人力挺王定宇的言論，認為劉德華確實有洗腦台灣人的疑慮，「中國華的祖國缺錢，身為政委怎能不撈撈回去貢獻」、「我昨天也是在思考這個問題，您都一一說出我的擔憂」、「原本對劉德華印像不錯，不缺錢，台灣風災還讓粉絲冒險」、「台灣人加油！在野政黨更要加油為台灣再獨立」、「台灣真好！中國政協也可以在台灣開演唱會」、「蔣萬安也不敢得罪中國政協！」