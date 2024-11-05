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為了幫助民眾提升識別詐騙能力，共同抵禦詐騙威脅，台灣證券交易所啟動「5D反詐行動」，近日與國民零食品牌聯合製作「防詐限定版乖乖」，有金色及銀色等兩種顏色，分別象徵財富平安降臨、詐騙厄運退散，融入反詐標語及資訊，希望能提醒大家對投資詐騙保持警覺。證交所指出，乖乖共有代表財運的金色、銀色等2色，打造「金色降臨款」、「銀色退散款」等2款包裝。其中，金色象徵「聰明識詐，平安是財」，銀色象徵「全民反詐，厄運反彈」。包裝上還有民眾熟悉的經典乖乖人偶手拿拂塵，腳踏蓮花，化身「全民反詐守護神」，以籤詩反詐騙警語，妵讓民眾可以用趣味豐是吸取防詐資訊。為結合證券商力量，擴大傳遞防詐觀念，證交所將防詐限定版乖乖，配送到全台800多家證券商總、分公司據點，透過第一線接觸投資人的證券通路，加強向民眾推廣反詐騙。同時延續4月推出的證派外送反詐騙網站的創意，這次將與雙北地區10多間店家合作，透過大眾熟悉的美食外送平台，將數千份「防詐限定版乖乖」免費送到家。至於如何領取到防詐限定版乖乖，證交所表示，將舉行「證派外送」抽獎活動，即日起到11/27間，於線上在證派外送網站就可以參加抽獎活動，11/28會抽出10位幸運得主，各可獲得5箱「防詐限定版乖乖」，另也可在雙北18個店家內用、外帶、外送平台點餐，就可以免費領取1包防詐乖乖，數量有限、送完為止。