我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李棟旭不善跳舞，仍努力表演給粉絲看。（圖／牛奶熱可可 小紅書）

李棟旭日前舉辦出道25週年粉絲見面會，不善跳舞的他，為了粉絲努力練跳男團TWS的《Plot Twist（첫 만남은 계획대로 되지 않아）》，李棟旭表演前直喊「我要瘋了」，跳完後還應安可要求再跳一遍，不流利的舞步讓粉絲笑瘋：「四肢第一次見面嗎？」、「可愛的老Baby」，導致「李棟旭見面會」一詞登上熱搜，英姿被全球K-POP迷看見。李棟旭雖然是韓劇男神，但唱歌跳舞很不在行，為了紀念今年出道25週年，他特地舉辦粉絲見面會之外，也抽時間準備跳舞表演，更選了時下流行的《Plot Twist》；在活動舞台上，他無奈自言自語的說：「這是為了完成任務、為了粉絲才做的，啊...要瘋了...」話說完就立即表演《Plot Twist》。突如其來的跳舞令粉絲不知所措，紛紛要求「再跳一次」，李棟旭寵粉照做，跳完舞的他害羞到立刻轉身，雖然全場給予響亮的鼓掌聲，李棟旭還是大大嘆氣，陷入自我懷疑的狀態，直到背景音響起NewJeans的《Supernatural》後，李棟旭再乖乖擺動身體表演，可說是為了粉絲通通豁出去。粉絲被李棟旭的「誠意」逗樂，網友也看得相當開心，留言一個比一個幽默，紛紛表示：「四肢第一次見面嗎？」、「他羞恥的跳，我羞恥的看，都要看瘋了」、「復健嘛哥哥」、「我要笑暈」、「都怕李老頭給自己絆倒了」、「往前那一下子我都怕他摔倒」、「我李叔太棒了，做個復建都能把我迷暈」、「可愛的老Baby」，內容比李棟旭的表演還搞笑。李棟旭是從模特兒發跡踏入演藝圈，先是演出MBC獨幕劇《最佳劇場－在路之外還有世界》後，再陸續接演校園劇，真正讓他成名的，是2005年跟李準基、李多海主演《我的女孩 My Girl》，成功打開全亞洲的知名度。此外，他的代表作還包含《女人的香氣》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《觸及真心》、《九尾狐傳系列》，特別是《鬼怪》讓他再創事業巔峰，跟孔劉的「死鬼CP」，至今仍是許多觀眾最愛的組合搭檔。