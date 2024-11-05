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時序已到11月，有不少公司已開始規劃尾牙，其中，金控獲利王富邦集團尾牙已拍板，謝年會主題「Green Power 集樹超前」，為了犒賞北、中、南近2萬名員工，已確定1/4、1/11分別在高雄、台北各開一場大型活動，摸彩總獎金超車去年1600萬元，直奔2000萬元，中獎率更是提升到7成。不僅如此，現場邀請重量級大咖藝人表演，名單高度保密，預計南北加起來將席開2000多桌。富邦集團旗下包含富邦金控所有銀行、保險、證券投信等公司，另有電信業台灣大哥大、momo購物平台富邦媒、momo TV、momo親子台等，謝年會所有集團子公司一起參加尾牙活動，集團總資產12.5兆元是國內第一大集團。富邦集團謝年會活動聚焦富邦Run For Greenᵀᴹ倡議計劃的跑步植樹概念，連結富邦落實減碳、永續淨零等作為，主題為「Green Power 集樹超前」。今年將有2場，高雄場首先登場，預計1/4在高雄展覽館南館舉辦，台北場明年1/11將在南港展覽館1館舉辦，參與人數分別為1.6萬人、3800人，現場將邀請藝人及公益團體表演，摸彩抽獎總獎金達到2000萬元以上，中獎機率70%以上。相較於去年的中獎獎金1580萬元、50%中獎率高出不少。此外，藝人及公益團體部分，去年因是富邦集團在疫情後，睽違2年舉辦大型實體尾牙，邀請了八三么、彭佳慧等知名藝人熱力開唱，今年的藝人名單則保密到家，富邦集團僅透露一樣備受期待。最大獎部分，去年有62位幸運兒抽到最大獎10萬元，今年同樣令人期待。