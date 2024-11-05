我是廣告 請繼續往下閱讀

▲週刊爆柯文哲在市長室收賄，媒體人黃揚明在臉書發文質疑報導內容。（圖／翻攝自黃揚明臉書）

民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城案，日前遭裁定延押至明年1月5日，週刊今（5）日再度踢爆柯文哲分別在市長室、京華城動土典禮兩地收受，威京集團主席沈慶京的1500萬元現金賄款。不過，媒體人黃揚明質疑，「如果已經有收賄時間、地點、金額等事證，還明確寫在法院延押裁定書。那為什麼檢察官不直接起訴？」民眾黨立院黨團今日舉行「總預算案卡關有解方？民進黨別再自己卡自己」記者會，針對週刊再度爆柯文哲收受「小沈1500」、1500萬元後謝賄款的地點，分別是京華城改建動土典禮及台北市政府市長辦公室兩處，時任市府發言人、現任民眾黨立院黨團辦公室主任的陳智菡回應，「鏡檢」的報導完全在羞辱過去在台北市戮力從公的公務人員，羞辱議員、甚至在羞辱北檢。她更嗆聲：「現在是北檢寫不出來的起訴書，要來由『鏡檢』來幫忙寫嗎？」民眾黨團總召黃國昌表示，如果像「鏡檢」所講，那就趕快請台北地檢署，「按照報導內容直接寫起訴書就好了，現在還在等什麼？為什麼要延押柯文哲？現在就可以起訴了，為何不把這麼荒謬的劇情寫進去」？黃揚明在臉書發文指出，「不懂就要問，如果已經有收賄時間、地點、金額等事證，還明確寫在法院延押裁定書。那為什麼檢察官不直接起訴？」