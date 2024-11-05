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美國總統大選投票日到來，共和黨候選人川普與民主黨候選人賀錦麗在七大關鍵搖擺州激戰，選舉結果不僅攸關美國國內政治，甚至是全球局勢。先前川普曾表明若是他當上總統，將會停止俄烏戰爭。不過俄羅斯斯前總統、現任俄安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）直言，如果川普嘗試停止衝突，他可能會成為第二個甘迺迪。美國總統大選選舉前夕，麥維德夫3日時在社群平台Telegram上寫道，對俄羅斯來說，美國大選不會改變任何事情，「因為候選人的立場完全反映出兩黨一致的共識，即需要讓俄羅斯被擊敗。」麥維德夫進一步稱，川普「不可能在一天、三天或三個月內停止烏克蘭的衝突」，且「如果他真的嘗試這麼做，他可能會成為第二個甘迺迪」。麥維德夫的這番言論，是暗指如果川普違背了軍工複合體等集團的利益，可能會被刺殺。1963年11月22日時，時任美國總統甘迺迪在德州達拉斯市（Dallas）遇刺身亡，享年46歲。有猜測稱，刺殺甘迺迪的幕後黑手是美國軍工複合體，因為甘迺迪有意停止越戰，但這也代表國防開支降低，軍火商賺不到錢，因而成為刺殺動機。川普在競選期間，一再表示自己將會阻止俄烏戰爭，過去在與賀錦麗辯論時，更表示自己跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄國總統蒲亭都「非常熟」。不過川普避談對俄烏戰爭的立場，只模糊宣示將於24小內結束戰爭。麥維德夫同樣抨擊賀錦麗「愚蠢、缺乏經驗、易受操控」，並表示若是賀錦麗當選，「將會是她的部長和助手來掌控政權」，並稱前總統奧巴馬家族將間接參與。