民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押迄今，《鏡週刊》今（5）日再度爆料，裁定理由直指柯在市長室收受1500萬元現金賄款，另一處收賄地點則是京華城動土典禮。國民黨台北市議員游淑慧說，這情節太灑狗血，「即便渴望真相的調查小組和我，覺得這樣的情節太過驚世駭俗、難以想像。」
游淑慧說，商人提著龐大現金堂而皇之，進入滿滿監視器的市政大樓交付賄款，即便市長室內沒有監視器，但有必要如此明目張膽？為何不挑更安全之處嗎？市政大樓耳目何其多，與其一路清場，幹嘛不乾脆找第三地？
游淑慧也質疑，若北檢已掌握市長室收現金一事，坦白說，僅此一件，即足以一槍斃命、漂亮起訴；被告也難以用政治獻金為由來砌詞狡辯。但北檢至今仍未起訴，最大兩個主犯已羈押，北檢若已掌握市長室收賄款情節，橘子（柯文哲秘書許芷瑜）就已不重要，但北檢遲未起訴，難道就等橘子嗎？這顯不合理。
游淑慧說，對台北市政府和議會來說，是圖利或收賄並沒有差別，因為只要證明京華城百億容積為不法利益，就能主張討回。所以當時議會調查的重點在於違反行政程序、法規與常規的部分。
游淑慧說，然而或許金錢故事比較撒狗血、比較戲劇性，所以媒體才要每週一篇似是而非的金流報導，但這已經變成台灣霹靂火這類狗血劇。除了讓整個案情各說各話、真假難辨外，更慘的是，現在外界均認為出處來自於北檢，若北檢不適時澄清或者反駁，這形同放任，最後就算完成案件偵察起訴，也早已賠上司法形象。
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游淑慧也質疑，若北檢已掌握市長室收現金一事，坦白說，僅此一件，即足以一槍斃命、漂亮起訴；被告也難以用政治獻金為由來砌詞狡辯。但北檢至今仍未起訴，最大兩個主犯已羈押，北檢若已掌握市長室收賄款情節，橘子（柯文哲秘書許芷瑜）就已不重要，但北檢遲未起訴，難道就等橘子嗎？這顯不合理。
游淑慧說，對台北市政府和議會來說，是圖利或收賄並沒有差別，因為只要證明京華城百億容積為不法利益，就能主張討回。所以當時議會調查的重點在於違反行政程序、法規與常規的部分。
游淑慧說，然而或許金錢故事比較撒狗血、比較戲劇性，所以媒體才要每週一篇似是而非的金流報導，但這已經變成台灣霹靂火這類狗血劇。除了讓整個案情各說各話、真假難辨外，更慘的是，現在外界均認為出處來自於北檢，若北檢不適時澄清或者反駁，這形同放任，最後就算完成案件偵察起訴，也早已賠上司法形象。