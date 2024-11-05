我是廣告 請繼續往下閱讀

衛生福利部疾病管制署今(5)日表示，國內新增1例感染腸病毒併發重症確定病例，為南部未滿1個月新生兒，於今(2024)年10月上旬開始陸續出現發燒、活力下降、呼吸急促、心肌炎、肝炎及血小板下降等症狀，即收住新生兒加護病房，經通報檢驗後確認感染克沙奇病毒B4併發重症，治療後症狀已改善，目前住院治療中，為今年全國第6例腸病毒重症病例。依據疾管署監測資料顯示，第44週(10月27日至11月2日)門急診就診計19,460人次，較前一週(18,594人次)上升4.7%，疫情呈上升趨勢且處流行期，近四週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。今年累計6例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例及克沙奇B4型1例，其中5例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。疾管署提醒，國內腸病毒疫情上升，腸病毒的傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，例如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，籲請家長與教托育機構人員，多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導學童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風及定期清潔與重點消毒，定期以含氯漂白水清潔消毒環境、幼兒常接觸的物品及玩具等；另，成人外出或工作返家後，應先更衣再摟抱幼兒，孕婦、新生兒及幼童盡量避免與病患接觸，降低病毒傳播的機會，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家並應落實訪客管理規範及相關感染管制措施。疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。