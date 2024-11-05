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真是令人意想不到！億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在2024美國總統大選力挺共和黨候選人川普（Donald Trump），之前揚言每天「隨機抽取」1名、簽署支持言論自由和持槍權請願書的登記選民，贈予其100萬美元，大撒幣替川普造勢，因而被費城地方檢察官克拉斯納（Larry Krasner）起訴。然而，案子在法院審理後，馬斯克的律師卻表示根本沒有「抽獎」，每天的100萬美元得主是事先挑選好的「活動代言人」。綜合外媒報導，馬斯克的律師戈柏（Chris Gober）在庭上表示，「百萬美元得主不是隨機抽出來的，我們確切知道今天、明天，誰會被宣布成為百萬美元的獲獎者」，獲獎者實際上是被要求擔任活動的「代言人」。美國政治行動委員會（America PAC）主任楊（Chris Young）表示，獲獎者會提前接受審核，以確保他們的價值觀與組織一致。且得主要簽保密協議，不能公開談論具體的代言契約條款。對此，檢察官克拉斯納痛批這根本是「一種詐欺，一場偽裝成抽獎的政治宣傳活動」，但法官佛格列塔決定「抽獎」活動可以繼續，佛格列塔表示稍晚會說明自己裁定的理由，但目前還沒看到佛格列塔提出解釋。另外，馬斯克的律師戈柏也指出，由於獲獎者都是事先安排好的，所以已經知道週二公布的得主並非來自賓州，而是一位密西根州的選民。馬斯克陣營曾尋求將案子移送到聯邦法院，但遭到駁回，本案仍留在賓州地方法院審理。提告的民主黨人代表律師薩莫斯（John Summers）在庭上火力全開，指出馬斯克本人曾使用「隨機」以及「任何人都有機會」來描述這場獲獎人實際上是經由挑選的「抽獎」活動，馬斯克的律師戈柏只能尷尬承認，「這不是我會傾向於使用的詞語」。美國政治行動委員會是馬斯克今年5月成立的一個政治倡議組織，名義上成立宗旨是找回美國的「常識和中間派價值觀」，但是實際上很快就成為幫助川普重返白宮的競選活動團體，而馬斯克投入至少7000萬美元、約新台幣22.35億的資金給美國政治行動委員會，讓馬斯克成為川普這次大選的最大金主之一。