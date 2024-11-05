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國民黨立院黨團今（5）日召開記者會，痛批總統賴清德在經濟、交通、新聞、金融、資訊5大專業中，安插、空降許多效忠於賴，但不一定有相關專業背景的「綠友友」們，其中資策會有大量來自賴清德昔日台南市政府的成員，市府新聞處長吳堂成擔任資策會資深規劃師，還被多次拍到上班時間睡覺，讓副書記長廖偉翔痛批資策會淪「酬庸樂園」。副書記長廖偉翔表示，資策會副執行長蕭博仁，過去是賴清德擔任台南市長期間的市府秘書處處長、法制局長，2017年進入資策會之後，在賴清德擔任行政院長之後，可以說是升官發財，迅速從科法所所長，升任副執行長。廖偉翔質疑，過去資策會的執行長，都是由資訊安全的專家擔任，可是蕭博仁卻是法學相關的背景，更有內部人員爆料，蕭在會議中，連最基層技術人員講的話都無法理解，「這樣要怎麼領導資策會呢？」廖偉翔指出，市府新聞處長吳堂成也變成資策會資深規劃師，資策會同仁還因實在看不下去，拍了吳堂成在上班時間睡覺，甚至收看民視政論節目的照片。廖偉翔痛批，資策會在2017年後，從個位數增加18個總監職位，成為民進黨派系酬庸、安插自己人馬的地方，把真正專業人士排除在外，無法施展專業，甚至不敢發聲，怕被派系鬥爭，導致資策會人才流失、士氣低迷，進而拖垮政府運作的效率和品質，民進黨把資策會變成「酬庸樂園」。