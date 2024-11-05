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馬英九基金會昨（4）日宣布，前總統馬英九已邀請共40名師生，於今年11月27日訪問台灣9天8夜，與台灣六所大學交流。其中，名單驚見奧運六冠王、桌球球王馬龍。消息一出立刻引發網友熱議，有不少網友敲碗，能不能把大陸跳水好手全紅嬋、「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎也邀來。馬英九基金會昨天宣布，前總統馬英九已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所大學共40名師生，於今年11月27日訪問台灣9天8夜，與台灣六所大學交流，並參訪台灣著名景點。其中，名單驚見就讀北京體育大學的2016里約奧運、2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍，以及就讀清華大學的2020東京奧運射擊冠軍楊倩。一行人預計前往台大、清大、政大、陽明交大、文化、長庚大學等六所大學交流。同時訪問團也將參訪台北市立中山女子高級中學，並安排參訪日月潭等景點，以及棒球體驗活動。此消息一出，立刻引發網友熱議，馬龍在台灣名氣不小，他除了是桌球史上首位集奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、中國全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手外，更是桌球史上首位成功蟬聯奧運會男單金牌及中國首位獲得6枚奧運金牌的運動員，此紀錄是目前世界桌壇第一人。36歲的馬龍由於個性低調沉穩、謙虛，在台灣也擄獲不少球迷，也曾和台灣桌球神童林昀儒多次交手，林昀儒更曾在2023年WTT法蘭克福冠軍賽中，逆轉勝應下馬龍，連他自己都直呼「感覺不可思議」。其實，這並非首次有中國奧運金牌選手來訪，去年中國奧運金牌得主、桌球好手丁寧，同樣受到馬英九邀請來台，還與政大桌球校隊學生比試桌球，讓政大學生驚呼「被丁寧姐姐圈粉！」這次馬龍將訪台的消息被報導後，也引發網友敲碗其他中國明星運動員來訪，像是大陸跳水好手全紅嬋，桌球選手「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎以及桌球名將樊振東、許昕、張繼科都被點名。馬英九基金會已向陸委會與教育部等單位送件，並希望政府盡速核准。陸委會主委邱垂正今天也表示，對於兩岸交流政策，只要符合對等、健康的兩岸交流，政府都會正向看待，同時提供必要協助。