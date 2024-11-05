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第60屆美國總統大選即將於美東時間11月5日舉行，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）戰況膠著。由於川普多次在公開場合指出台灣的國防預算太低，需要增加至國內生產總額（GDP）的10%，約2.6兆新台幣，行政院長卓榮泰今（5）日表示，不可能一夕之間把國防預算擴大，要衡量保衛國家所需要的各項政策與武器需求。立院院會今日繼續邀請行政院院長卓榮泰與相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過，並備質詢。國民黨立委謝衣鳯質詢時詢問如果是川普當選，政院有做好準備嗎？卓榮泰表示，外交議題無法回答假設性問題，但明天不論誰當選一定會誠心誠意恭賀。謝衣鳯追問現在國防一年預算多少錢？卓榮泰說，明年國防預算連特別預算編列約6470億元，約佔GDP的2.3至2.4％。謝衣鳯問如果川普當選要求台灣國防預算提升至GDP 10%，約2.6兆元，卓榮泰回應說，不可能在一夕之間把國防預算擴大，會衡量保衛國家所需要的各項政策與武器需求，只會在這個地方從事應該有的採購作業。謝衣鳯問如果國防預算增加GDP 10%會不會排擠其他預算？卓榮泰回應說，不會有一夕之間這樣的變化，要衡量自己的需求，這是一個主權國家起碼為國家的態度。謝衣鳯問「你保證國防預算不會增加？」國防部長顧立雄補充說，會依據作戰實需來進行必要國防預算的編列，國防預算穩定的成長是國防部一貫的政策，依據整體國土防禦構想來建構。立委問國防預算增加會不會排擠到社福、長照、醫療、教育等預算，卓榮泰說，過去幾年不會，未來也不會。謝衣鳯追問川普多次批評台積電偷走美國的半導體業工作，會不會要求台積電下市，在美國上市？卓榮泰反問，「委員妳認為可能嗎？」