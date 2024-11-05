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▲曾獲得兩屆中華職棒最佳總教練殊榮的林威助，談到本季提出FA的兄弟球員陳子豪、詹子賢，笑說：「當然每個都想要。」（圖／記者陳云茹攝）

▲林威助副領隊兼農場主管日前赴富邦悍將稻江訓練基地報到，向球員喊話期待未來打出最佳成績。（圖／富邦悍將提供）

林威助新官上任點出富邦1問題！前中信兄弟總教練林威助，日前受富邦悍將邀約將接下副領隊兼農場主管一職，今（5）日球團也為他舉辦記者會。自從林威助宣布加入富邦後，就前往嘉義的稻江訓練基地報到，參與球隊的秋訓。對於未來帶隊的規劃，林威助表示：「不管是每個二軍的教練團，或是協助行政團隊，了解各個球員的狀態，之後才能跟教練團討論，做一個好的溝通，才能建立出一個好的模式。」不過在記者會後，林威助談起參與秋訓期間的觀察，坦言：「球員都蠻積極的去練球，但年輕球員都是偏瘦比較多，可能將來會跟球團建議要怎麼吃。」對於實際的改善方式，林威助說：「