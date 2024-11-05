林威助新官上任點出富邦1問題！前中信兄弟總教練林威助，日前受富邦悍將邀約將接下副領隊兼農場主管一職，今（5）日球團也為他舉辦記者會。林威助在記者會後接受訪問，談到參觀球隊秋訓期間的心得，發現有些球員身形偏瘦，並且在「吃」的部分需要加強，強調要吃好、睡好，才能降低受傷機率。
吃也是一種訓練 參照日職阪神做法
自從林威助宣布加入富邦後，就前往嘉義的稻江訓練基地報到，參與球隊的秋訓。對於未來帶隊的規劃，林威助表示：「畢竟我現在去了秋訓也只有十天左右，要去評估整個核心問題，可能還是稍微太早，接下來會去更熟悉這個環境。不管是每個二軍的教練團，或是協助行政團隊，了解各個球員的狀態，之後才能跟教練團討論，做一個好的溝通，才能建立出一個好的模式。」
不過在記者會後，林威助談起參與秋訓期間的觀察，坦言：「球員都蠻積極的去練球，但年輕球員都是偏瘦比較多，可能將來會跟球團建議要怎麼吃。」接著解釋道：「畢竟進入職棒後，一季120場比賽跟學生盃賽不一樣，會出現疲勞期，當你吃沒吃好，睡沒睡好時，就會疲累，受傷機率就高，這必須一步一步去解決。」
對於實際的改善方式，林威助說：「我有問阪神之前的農場主管，會設定一天要吃約3000到3500卡的級距，也希望有營養師，讓比較瘦的球員每天要拍照上傳給營養師，吃得好可以延長職棒生涯，吃也是一種訓練，在前東家也是這樣做。」
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自從林威助宣布加入富邦後，就前往嘉義的稻江訓練基地報到，參與球隊的秋訓。對於未來帶隊的規劃，林威助表示：「畢竟我現在去了秋訓也只有十天左右，要去評估整個核心問題，可能還是稍微太早，接下來會去更熟悉這個環境。不管是每個二軍的教練團，或是協助行政團隊，了解各個球員的狀態，之後才能跟教練團討論，做一個好的溝通，才能建立出一個好的模式。」
不過在記者會後，林威助談起參與秋訓期間的觀察，坦言：「球員都蠻積極的去練球，但年輕球員都是偏瘦比較多，可能將來會跟球團建議要怎麼吃。」接著解釋道：「畢竟進入職棒後，一季120場比賽跟學生盃賽不一樣，會出現疲勞期，當你吃沒吃好，睡沒睡好時，就會疲累，受傷機率就高，這必須一步一步去解決。」
對於實際的改善方式，林威助說：「我有問阪神之前的農場主管，會設定一天要吃約3000到3500卡的級距，也希望有營養師，讓比較瘦的球員每天要拍照上傳給營養師，吃得好可以延長職棒生涯，吃也是一種訓練，在前東家也是這樣做。」