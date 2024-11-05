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▲戶鄉翔征本季在日職投180局，防禦率僅有1.95，送出156次奪三振。（圖／NOWnews資料照）

▲日本隊主砲村上宗隆是上一屆日本隊WBC奪冠的重要成員，他的退出對火力影響很大。（圖／美聯社／達志影像）

▲源田壯亮是本屆日本隊重要的內野守備核心。（圖／取自Number）

世界12強棒球賽，衛冕的日本武士隊尋求在2019年後再次封王，本次國家隊陣容年輕化，以新生代和中生代的選手為主，雖然實力仍相當優異，但大賽經驗可能略顯不足。堅強、完整的投手陣容依舊是他們重要的武器，不過幾名重砲的退出，可能會讓他們的打擊存在一些隱憂。投手13人：大勢（巨人）、隅田知一郎（西武）、高橋宏斗（中日）、戶鄉翔征（巨人）、早川隆久（樂天）、才木浩人（阪神）、藤平尚真（樂天）、鈴木昭汰（羅德）、清水達也（中日）、鈴木翔天（樂天）、北山亘基（日本火腿）、橫山陸人（羅德）、井上温大（讀賣巨人）。捕手3人：古賀悠斗（西武）、坂倉將吾（廣島）、佐藤都志也（羅德）內野手7人：牧秀悟（DeNA）、源田壯亮（西武）、栗原陵矢（軟銀）、紅林弘太郎（歐力士）、小園海斗（廣島）、清宮幸太郎（北海道日本火腿鬥士）、村林一輝（東北樂天金鷲）外野手5人：森下翔太（阪神）、五十幡亮汰（日本火腿）、佐野惠太（DeNA）、辰己涼介（樂天）、桑原將志（橫濱DeNA灣星）。本屆日本隊投手戰力整齊，不過相較起來經驗比較不足，而國際賽上經驗就是最好的導師，這意味著他們在臨場狀況上可能會比較多。年僅22歲的高橋宏斗在去年入選日本經典賽名單，成為史上最年輕的「日本武士隊」成員，今年再參與12強賽事，也是央聯防禦率王，被日媒譽為備受期待的先發投手之一。而因為有人辭退而獲得遞補機會的左投井上温大交流賽狀況不錯，3局送出5次三振，他已經被日本隊推派為13日開幕戰對上澳洲的先發投手。戶鄉翔征的名字台灣球迷也很熟悉了，上一屆經典賽他也有出戰，在老大哥們的庇蔭下吸收經驗，本季在日職投180局，防禦率僅有1.95，送出156次奪三振，與井上兩位巨人強投一左一右守護日本隊輪值。牛棚方面，效力於巨人的大勢已被井端弘和任命為本屆賽會的終結者，本季除了拿下29次救援成功外，自責分率也僅有0.88，表現受到高度評價。至於26歲的藤平尚真和25歲的清水達也則預計會是7、8局的布局投手。打擊方面可能是本屆日本隊比較讓人擔心的部分，岡本和真、村上宗隆、吉川尚輝、万波中正都因為有傷沒有打。岡本和真，本季敲出150安27轟83分打點；村上宗隆，33轟86分打點105次保送；万波中正，18轟，60打點，特別是前兩者都是去年日本隊WBC封王的重要組成，本屆賽會本有望扛起中心棒次，然而如今兩人辭退，補進的清宮幸太郎和栗原陵矢砲管或許不輸，但就如同投手的部分一樣——經驗還是有所落差。31歲的桑原將志剛剛隨橫濱DeNA海灣之星在日職奪冠，他日本大賽的火力很猛，連5場有打點寫紀錄，也拿下日本大賽MVP，若他能維持手感，將會很有幫助。這次日本隊的守備，日本主帥井端弘和指出，捕手選用上，考量打擊能力出色以及考量投手兼容性，因此帶了坂倉將吾＆佐藤都志也，兩人火力不錯，但守備安定感不足。因此守優於攻的古賀優斗可能會在一些時刻獲得機會，上場鎮守本壘。內野方面，由游擊手是源田壯亮，擔任內野守備核心，這位31歲效力於西武獅的好手，上一屆12強就在陣中，之後又參加了東京奧運和世界棒球經典賽，以游擊手身分拿過3次金手套，能力不需要多說。一壘手清宮幸太郎、二壘手牧秀悟，三壘可能是會讓井端監督比較頭痛的一個位置。外野幾名選手在和廣島鯉魚的熱身賽狀況不錯，辰己涼介2安打2打點，紅林弘太郎單場3安打1打點，但具體戰上場的守備表現，還要實戰見真章。：儘管老一輩的王牌這一屆都缺陣，但12強賽對手同樣也不是一時之選，高橋宏斗、戶鄉翔征領軍的日本投手陣容，戰力先發、牛棚戰力完整，讓人放心。：雖然在大賽上，日本打者的紀律性、選球和纏鬥能力，一向是他們在膠著比賽中的優勢，但這一次日本少了多名有經驗的重砲也是事實，關鍵時刻適時一擊的能力可能有所下降。：雖然這次人員名單不斷調動，捕手戰力也比較讓人有些擔心，但源田壯亮坐鎮的內野防區，加上多名金手套