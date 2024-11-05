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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，遭裁定延押至明年1月5日，鏡週刊今（5）日爆料，法官裁定延押其中一個原因，是台北市議員「學姐」黃瀞瑩在網路上的發言有隔空串供之嫌。對此，該節目的主持人黃光芹曬出當日逐字稿，還原對話並酸「鏡週刊不愧是精準作家。」《鏡週刊》5日報導表示，法官裁定延押其中一個原因，是黃瀞瑩10月1日在網路談話性節目中，透露柯文哲拒絕出庭，是因為檢察官一再重複詢問與案情無關的問題，甚至還知道筆錄內容，因此被認定與柯隔空串供。該網路節目名為《CNEWS匯流新聞網》，節目主持人黃光芹今日在臉書發文表示，柯文哲拒絕提審那天中午，學姐來上她的節目，被她問到如何研判因何原因？黃瀞瑩跟了柯P很多年，研判不可能是檢方對外聲稱所謂身心狀況問題。尤其黨部嚴格要求與律師保持界線，所以黃只能猜測，柯應該是被檢方重複問同樣的問題，所以覺得煩了。黃光芹表示，如果檢方真的以此作為延押柯P的理由之一，而《鏡周刋》還跟著好棒棒，只能說，海畔有逐臭之夫；而以前新聞實務上說，人咬狗才是新聞，這會兒不得不說，狗咬人成新聞無誤。黃光芹曬出當日逐字稿，還原了當天的真實對話，並在文末標註「真的找不到延押理由了嗎」、「哪有提什麼筆錄內容」、「猜測變精準得知」，並酸「鏡周刋不愧是精準作家」。黃光芹貼出的逐字稿如下：主：那你覺得柯文哲，以你所認識的他目前的狀況，你可以揣測他是身心狀況？是感覺還是挺得住？還是有一點點撐不住，所以他拒絕這一次的提審？瑩：我覺得應該已經差不多一個月了，從那一次壓進去到現在，已經快要一個月了，這一個月裡面做了五次的提訊，包含周邊的證人，或者是相關的，連智庫的人員都約去了，我覺得有可能啦，我不知道他狀況怎麼樣，我們也沒有跟律師有所聯繫。主：而且你們黨部跟律師是避不見面的。瑩：是是是!主：是他們專責打這個司法官司。瑩：就是不知道說律師那邊是不是有所考量，或是說律師到底他在裡面的狀況如何，當然從前幾次他那個走出來的畫面，我覺得他應該是有其他的考量，但我覺得，我自己猜測啦，我覺得有沒有可能北檢一直不斷的在重複問類似的問題？或者是不斷在問一些兜來兜去、天差地遠，甚至是那種，就像我們外面看到的那些新聞上面的輿情一樣，就是今天跟你扯北士科，明天跟你扯京華城，再來跟你扯木可，然後怎樣怎樣，什麼東西大雜燴一起問。主：給你問匿名捐款、小草13萬多筆怎麼捐？小草也變成共犯？瑩：就是你會覺得一直不斷去解釋這些問題，你會覺得心理上面的壓力很大，然後你要每天都去重複一樣的問題，一樣的東西，我覺得有沒有可能會是這個樣子啦，但我不知道裡面的狀況是如何，可是我們從外面看到的就是這樣啊，你每個禮拜都有鏡週刊123467，然後一下扯政治獻金，一下跟你扯1500，一下跟你扯比特幣，永遠都在扯這些東西。