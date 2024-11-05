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美國拜登政府於美東時間10月25日公告，將就總額19億8,800萬美元（約635億新台幣）的「先進地對空飛彈系統」、「L頻段雷達換裝案」及「非L頻段雷達換裝案」等3項對台軍售案，進行「知會國會」程序。其中，先進地對空飛彈系統（NASAMS）可防禦固定翼飛機、巡弋飛彈、無人飛行載具等，能夠提升國軍野戰防空能力。背後推手為曾擔任美國在台協會（AIT）副組長、雷神公司台灣總經理的胡振東。軍事專家梅復興日前發文指出，美方公告的軍售案包括有123枚AMRAAM-ER 飛彈，顯示對我出售的是NASAMS 3型 ，可發射短程的AIM-9X以及增程的AMRAAM-ER等彈種。梅復興指出，這個最新構型的NASAMS可提供短程至中程，從幾公里至最大理論射程約50公里的完整防空涵蓋，可有效攔截戰機，直升機，巡航飛彈，無人機等各種目標。有效攔截高度則是從低空到約15000公尺。AMRAAM-ER基本上就是將美軍/北約海軍艦用的ESSM （RIM-162演進型海麻雀飛彈） 改裝主動雷達尋標器發展而來。美國國防部前官員胡振東4日接受軍事網路頻道直播時透露，雷神公司幾個月前就跟他說，NASAMS成功的機會已經到了，但不能講。胡振東回憶說，他剛到雷神時，雷神正在升級MIM-23鷹式飛彈，當時台灣還有900多枚鷹式飛彈，但NASAMS比鷹式飛彈好，可以取代。台灣現在有一層一層的防護，真的是台灣所需。胡振東1956年生於台北市，當他就讀建國中學一年級時，因父親經商而移民至美國，並在美國完成了學業。1977年加入美國空軍，以美國空軍中校退役，曾擔任美國國防部亞太事務台灣區高級主任、美國在台協會副組長、雷神公司台灣總經理。