消費者每年最期待雙11購物節，各品牌無一不卯足全力提供消費者最實惠的大檔促銷，肯德基今（31）日宣布祭出2024年最強檔優惠，力挺消費者豪邁血拼的同時也還是能大口吃炸雞！大家最愛的買一送一優惠陣容，堪稱史上最堅強！從海陸組合到鹹甜搭配，不論上校雞塊、鱈魚圈圈、香酥脆薯、草苺起司冰淇淋大福、雙色轉轉QQ球等多款點心通通都可以選擇，肯德基超有感折扣不容錯過！除了買一送一，從個人餐、雙人餐、到多人餐，肯德基都已貼心準備好，超豐富套餐組合最低只要$111元起，個人餐更不用$150即可獨享！蛋撻控必點的原味蛋撻禮盒，只要買就送大小朋友們最愛的上校雞塊，買越多、送越多，讓你清空購物車同時，也能大口吃雞無負擔！不論是一人吃還是多人歡聚一起吃11月1日 （五）至 11月14日（四）連續14天肯德基超豐富優惠讓消費者一次滿足！
雙11肯德基絕不會讓肯粉們孤單！今年祭出消費者最愛的點心買一送一及原味蛋撻禮盒優惠，不管今年雙11跟誰過，肯德基都提供最幸福的優惠！酸甜濃郁的草苺起司冰淇淋大福（優惠代碼：40460）、經典美味的4塊上校雞塊（優惠代碼：40457）、嘴饞首選香酥脆薯（小） （優惠代碼：40596），皆可以買一送一優惠帶回家！肯德基也不忘回饋廣大的蛋撻控們，只要購買一盒原味蛋撻禮盒，就送4塊上校雞塊+2杯無糖茉莉綠茶（小），只要$240即可享有豐富點心組合（優惠代碼：50477）！蛋撻控們今年雙11絕不能錯過！
雙11爺爺為了陪伴每一位肯粉，推出最超值優惠個人獨享餐，通通$150有找！其中雙11必吃套餐，只要$111即可享有「咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶（小）x1 」（優惠代碼：40627），一人即可享超值優惠，荷包無負擔。肯德基為了愛吃經典炸雞的饕客們，今年也準備了「咔啦脆雞x2+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶（小）x1」（優惠代碼：40531），兩塊炸雞套餐只需$125，經典美味單人獨享無須分食，一人爽吃最lucky！
雙11不想一個人過，肯德基也準備了豐富的雙人分享餐，邀請全台情侶、好友們一起分享肯德基炸雞的美味！「咔啦脆雞x5+原味蛋撻x2+無糖茉莉綠茶（小）x2」（優惠代碼：40558）只要$305，鹹、甜搭配不僅能一次體驗豐富口味，更現省近$200，為雙11血拚省下更多預算！除了炸雞也想吃漢堡？別擔心，爺爺也為大家準備了「咔啦脆雞x2+咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x2+無糖茉莉綠茶（小）x2」（優惠代碼：50448）只要$269，讓不需再顧慮對方是炸雞派或漢堡派，一份套餐就能一起享受肯德基的吮指美味！
今年雙11與同學、同事、家人一起過，肯德基多人歡聚餐是最適合的選擇！「咔啦脆雞x6+原味蛋撻x4+百事可樂（小）x2」（優惠代碼：40629），酥脆多汁炸雞配上綿滑香濃蛋撻，肯德基招牌雙重美味一次享受。Go Bucket 無骨脆雞隨行桶一上市就廣受網友眾多好評的明星配餐「地瓜QQ條」，這次也敲碗成功、限定回歸！「咔啦脆雞x6+4塊上校雞塊x1+無糖茉莉綠茶（小）x2+一份2條地瓜QQ條x1」（優惠代碼：50449），咔啦脆雞、上校雞塊酥脆口感，再搭配使用嚴選台農黃金地瓜揉製而成的軟糯地瓜QQ條，豐富的一口接一口簡直停不下來！多人歡聚餐11月7日至11月8日起開放預購，11月9日至11月14日正式販售，兩個桶餐都只要$388即可大快朵頤。
雙11網購、血拼時間不能少，就讓肯德基陪你一起輕鬆享受美味！使用預訂快取、外送還可享限定優惠：鮮美爽口的鱈魚圈圈（優惠代碼：50438）、軟Q趣味的雙色轉轉QQ球（優惠代碼：50446）、清爽沁涼的中杯飲料（優惠代碼：50422） 多項熱門點心買一送一。只要使用線上預訂快取，即可節省排隊時間；另有超便利25分鐘專業外送服務[註1]，無論是工作午餐、家庭聚會還是獨自享受，外送只要運費39元，炸雞、漢堡、蛋撻、點心爺爺通通都送到手上。雙11期間肯德基多元點餐方式是最方便的選擇，讓你忙於血拼之餘也能輕鬆方便享受美食！
「PK雙饗卡APP」11月1日至11月30日天天登入，肯德基、必勝客好康享不完！只要登入APP，不需消費即可參加「登入抽iPhone16」活動，簽到還可加碼領紅包，無須消費也能天天有獎！只要參加PK APP遊戲抽獎，還有機會獲得多款買一送一、新品優惠券！肯德基與必勝客多款人氣餐點還有APP限定買一送一，且於11/1~11/11期間，APP內單筆消費滿NT$100即可登記抽點數翻倍，最高可一次獲得共60點，趕緊來試試自己的好手氣！
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更多訊息可上肯德基官方網站或臉書粉絲專頁查詢，或電洽0800-068-007 （服務時間：每天10:00~22:00）。
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