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▲洛杉磯道奇主力外野手Teoscar Hernandez，季後也成為自由球員。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊可能同時簽下Juan Soto和Teoscar Hernandez、組建「多明尼加連線」嗎？根據ESPN記者Blake Harris的說法，比起錢來說他更擔心兩人的外野守備能力，不過對於若是他們能保持足夠的火力，這都不是問題。道奇隊季後也加入爭奪Soto爭奪戰之中，這位多明尼加強打，本季敲出166支安打、41發全壘打；到了季後賽表現更加突出，總計敲出16安4轟9打點，幫助洋基打進到世界大賽。另一方面，道奇隊也有自己的自由球員要留， T. Hernandez的動向同樣受到密切關注。這位32歲的球員在上個休賽期以一年2350萬美元的合約加盟球隊，例行賽打出33發全壘打，季後賽屢次敲出關鍵一擊，是球隊封王的重要功臣。顯然洋基能否爭取到Soto，是他們後續會不會留下Hernandez的關鍵，但如果把兩人都簽下呢？《ESPN LA》道奇隨隊記者Blake Harris分享了他的看法，他認為錢不是問題，但兩人鎮守的外野守備可能會有點問題。「道奇隊今年賺了很多錢，他們有能力同時簽下Soto和Hernandez 。可是他們的外野守備可能是所有球隊中最差的。」Harris如此評價道，但之後補上一句：「但如果他們場均得打回8分，這些都不是問題。」由於大谷翔平已經占據了指定打擊名額，因此Soto若來道奇，可能必須要上場守備。不過事實上今年有一些數據指出，Soto的守備能力也有進步了。