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日前接任《中央社》社長的胡婉玲，上任後今（5）日於社群平台發出首篇文章，解釋網傳「美豔女記者胡姬採訪糗聞」，澄清自己從未鬧過此類笑話，譴責傳播者居心叵測的惡意行為，坦言過去這些笑話確實傷害他的心靈，一度曾想過要提訟止謗，丈夫則勸說謠言止於智者，自己因而專心新聞工作，如今任職《中央社》，引發起哄攻訐再起，錯誤不實內容傳播已嚴重損及名譽，懇請愛護她的閱聽眾朋友們，也請各界勿將胡姬冠於她個人之名。網傳「美豔女記者胡姬採訪糗聞」，內容提及胡婉玲擔任記者時所鬧出的笑話，對此胡婉玲今日特別於社群平台發出5百多字的文章澄清，提及近來某些社群間無端流傳一些掛上「胡姬」名號，影射指向他的笑話接龍集，在此鄭重澄清，從未鬧過此類笑話，並譴責傳播者居心叵測的惡意行為。胡婉玲說，她知道有部分笑話源自在華視服務期間，某不肖雜誌刊載胡姫笑話，導致眾人指向是她，當年自己記者兼主播曾就語言霸凌問題，委由《華視》的法務單位出面談判，才遏止下來， 當年的網路科技未若現在發達，後來這些笑話流入網路，陸續傳播，「確實傷害了我心靈」。胡婉玲坦言，自己一度思及提訟止謗，但當年剛跨入《民視》工作忙碌，夫婿還在國外留學，家有年邁婆婆與襁褓幼子，當時越洋問了身在紐約的丈夫，而丈夫勸說「謠言止於智者」，認為明理的人應該可以體會這些笑話主角不是她，而是編造出來的。聽勸後就此擱下訴訟，專心新聞工作。胡婉玲表示，雖心懷委屈，但從此將委屈和怨氣，轉化為工作衝刺的動力，不斷地求知、進修，遠赴海外跑獨家新聞，包括拜見達賴喇嘛、屢次衝向北朝鮮、費心規劃製播「台灣演義」等等，藉以惕勵自己並建立成就感，以不跳槽，減少轉換成本與精力耗費，來蓄積自己奮鬥的能量。胡婉玲說，過去在傳統媒體主導言論的年代，不實指控或八掛的流傳範圍有限，受害人尚易抑制其傷人程度。如今自己任職《中央社》，引發起哄攻訐再起，不同以往的是，因為現代網路科技發達，社群媒體近用便捷，讓錯誤不實內容傳播得無遠弗屆，已嚴重損及個人名譽。當然，換個角度來看，現今網路偵查技術也與時俱進，也可以透過司法協助，捕捉到惡意貼文者。最後胡婉玲說，請多年支持、愛護她的閱聽眾朋友們，免受誤導，不必將她對號「胡姬」，也請各界勿將「胡姬」冠於她個人之名，感激不盡。