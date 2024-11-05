全球通訊領導品牌HUAWEI一直專注於智慧終端體驗的創新與拓展，致力為消費者提供卓越的科技體驗和服務品質！為了感謝廣大花粉的支持，HUAWEI特別推出了雙11年度盛典，各項暢銷爆品超值優惠，最高可省萬元！即日起至11月13日，消費者可在華為全通路包含燦坤、順發、全國電子、創Q Space品牌櫃及四大電商（PChome24h購物／momo購物網／YAHOO!購物中心／蝦皮購物），添購各種運動與健康管理、影音娛樂，以及辦公學習等多樣化的智慧生活產品。此外，訊崴技術將於11月舉辦兩場【探索HUAWEI智慧穿戴】主題講座，和消費者分享如何利用HUAWEI智慧手錶探索自由潛水的樂趣與開拓智慧手錶新的使用視野，並學會運用健康偵測來提升整體運動表現，盡情享受智慧穿戴為生活帶來的便捷與樂趣。
HUAWEI雙11年度盛典 購物狂歡趣
第一狂：品項豐富多元
HUAWEI雙11年度盛典品項超值，無論是智慧手錶、真無線藍牙耳機、平板、路由器等，均有驚爆價格。包含WATCH Ultimate Design／WATCH Ultimate／WATCH Buds／WATCH GT Cyber／MatePad 11.5／FreeBuds Pro 3／FreeClip等多款熱門產品，最高現省近1.5萬，還有多項實用好禮回饋，讓消費者盡情享受科技的極致體驗！
第二狂：價格超值划算
HUAWEI雙11年度盛典價格超划算，智慧手錶如WATCH Ultimate Design、WATCH Ultimate、WATCH Buds、WATCH GT Cyber、WATCH GT等，最高可享38折，最多現省$14,990；真無線藍牙耳機如FreeBuds Pro 3、FreeClip、FreeBuds 5、FreeBuds 6i等，最高可享38折，最多現省$3,079；MatePad 11.5、MatePad智慧鍵盤、M-Pencil大全套組合萬元有找，現省$5,980；4G CPE 3、WiFi AX2路由器也有超值優惠，詳見HUAWEI雙11年度盛典限時搶購必買清單，趕快把握機會！
第三狂：講座豐富有趣
訊崴技術將舉辦二場【探索HUAWEI智慧穿戴】主題講座
11月9日【潛入新視界，潛水新手探險指南】14:00-15:30
11月16日【戶外跑步與登山的最佳拍檔】14:00-15:30
名額有限，免費報名中，報名連結
凡參加並分享活動者，有機會獲得HUAWEI無線充電盤與HUAWEI FIT 3時尚智慧手錶，讓生活更智慧便捷！
備註：HUAWEI有權決定取消或暫停本活動。前述變更、修改、取消或暫停，無需另行通知。
華為雙11年度盛典 全通路詳細資訊
【燦坤門市】
【順發門市】
【全國電子】
【創Q Space品牌櫃】台北三創|ATT 4 Fun信義店|台中大魯閣|桃園台茂
【馬尼通訊】
【電商平台】
PChome24h購物
momo購物網
YAHOO!
蝦皮購物
*實際販售商品以各通路或賣場為準。
*贈品以實物為主，數量有限，送完為止。主辦單位有權決定取消或暫停本活動。前述變更、修改、取消或暫停，無需另行通知。
關於華為消費者業務
華為的產品和服務遍及170多個國家，服務全球1/3的人口，在北美、歐洲、日本、印度及中國等地設立了14個研發中心。消費者業務是華為三大業務之一，產品全面覆蓋手機、個人電腦和平板電腦、可穿戴設備、移動寬頻終端、家庭終端和終端雲。基於華為三十多年通訊行業的深厚沉澱，憑藉自身的全球化網路優勢、全球化運營能力和全球化合作夥伴，華為消費者業務致力於將最新的科技帶給消費者，讓世界各地更多的人享受到技術進步的喜悅，以行踐言，實現夢想。
更多資料及注意事項，請瀏覽官方網站
另可透過以下管道獲得最新資訊：
Facebook
我是廣告 請繼續往下閱讀
第一狂：品項豐富多元
HUAWEI雙11年度盛典品項超值，無論是智慧手錶、真無線藍牙耳機、平板、路由器等，均有驚爆價格。包含WATCH Ultimate Design／WATCH Ultimate／WATCH Buds／WATCH GT Cyber／MatePad 11.5／FreeBuds Pro 3／FreeClip等多款熱門產品，最高現省近1.5萬，還有多項實用好禮回饋，讓消費者盡情享受科技的極致體驗！
第二狂：價格超值划算
HUAWEI雙11年度盛典價格超划算，智慧手錶如WATCH Ultimate Design、WATCH Ultimate、WATCH Buds、WATCH GT Cyber、WATCH GT等，最高可享38折，最多現省$14,990；真無線藍牙耳機如FreeBuds Pro 3、FreeClip、FreeBuds 5、FreeBuds 6i等，最高可享38折，最多現省$3,079；MatePad 11.5、MatePad智慧鍵盤、M-Pencil大全套組合萬元有找，現省$5,980；4G CPE 3、WiFi AX2路由器也有超值優惠，詳見HUAWEI雙11年度盛典限時搶購必買清單，趕快把握機會！
第三狂：講座豐富有趣
訊崴技術將舉辦二場【探索HUAWEI智慧穿戴】主題講座
11月9日【潛入新視界，潛水新手探險指南】14:00-15:30
11月16日【戶外跑步與登山的最佳拍檔】14:00-15:30
名額有限，免費報名中，報名連結
凡參加並分享活動者，有機會獲得HUAWEI無線充電盤與HUAWEI FIT 3時尚智慧手錶，讓生活更智慧便捷！
備註：HUAWEI有權決定取消或暫停本活動。前述變更、修改、取消或暫停，無需另行通知。
華為雙11年度盛典 全通路詳細資訊
【燦坤門市】
【順發門市】
【全國電子】
【創Q Space品牌櫃】台北三創|ATT 4 Fun信義店|台中大魯閣|桃園台茂
【馬尼通訊】
【電商平台】
PChome24h購物
momo購物網
YAHOO!
蝦皮購物
*實際販售商品以各通路或賣場為準。
*贈品以實物為主，數量有限，送完為止。主辦單位有權決定取消或暫停本活動。前述變更、修改、取消或暫停，無需另行通知。
關於華為消費者業務
華為的產品和服務遍及170多個國家，服務全球1/3的人口，在北美、歐洲、日本、印度及中國等地設立了14個研發中心。消費者業務是華為三大業務之一，產品全面覆蓋手機、個人電腦和平板電腦、可穿戴設備、移動寬頻終端、家庭終端和終端雲。基於華為三十多年通訊行業的深厚沉澱，憑藉自身的全球化網路優勢、全球化運營能力和全球化合作夥伴，華為消費者業務致力於將最新的科技帶給消費者，讓世界各地更多的人享受到技術進步的喜悅，以行踐言，實現夢想。
更多資料及注意事項，請瀏覽官方網站
另可透過以下管道獲得最新資訊：