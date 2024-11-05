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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，外傳民眾黨立委黃國昌企圖利用這段時間，在民眾黨「奪權」，成為第一把交椅。對此，黃國昌本人痛批，這番言論離譜，為的就是希望民眾黨分崩離析。黃國昌今（5）日在《中午來開匯》節目表示，對民眾黨來講，最重要的是就是遵照柯文哲的囑咐，把自己崗位上的事做好，「好好過日子正常運作，所以我們沒有停下腳步，各樣活動照常運作」。黃國昌強調，民眾黨是第３股力量，對台灣未來發展至關重要，他相信因為民眾黨現在的表現、黨公職所展現的凝聚力，才會讓所有人恨得牙癢癢，想見縫插針、散播謠言，「看看能否引發民眾黨宮鬥劇，但那是不可能的」。針對外界謠傳黃國昌試圖趁柯文哲被羈押，在民眾黨內奪權，黃痛批，講出這番離譜言論，在政治上的目的昭然若揭，最大利益就是在柯文哲落難時，希望民眾黨分崩離析，因此有助於他們獲取利益，「我也要奉勸這些人，不會有用的，我直接跟你們講，一點用都沒有」。