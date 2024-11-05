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▲美國總統大選決戰時刻已至，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）選擇在關鍵搖擺州戰場賓州費城舉行選前之夜造勢大會，女神卡卡（Lady Gaga）登台嗨唱。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選決戰時刻已至，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）選擇在關鍵搖擺州戰場賓州費城舉行選前之夜造勢大會，女神卡卡（Lady Gaga）、脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）都現身站台力挺，賓州擁有最多的19張選舉人票，「得賓州者得天下」，賀錦麗與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）都在賓州進行最後衝刺催票。根據《美聯社》報導，女神卡卡在賀錦麗的選前之夜造勢大會登台嗨唱，女神卡卡表示，「在這個國家的大半歷史中，女性沒有發聲的機會，我們養育孩子，維繫家庭，支持男性作決定。然而，明天女性將會參與做出決定」。女神卡卡不忘強調，「所以明天，讓我們確保所有的聲音都被聽見，來吧，一起加油」。歐普拉則在致詞時表示，「如果我們明天不出來投票，可能再也沒有機會投下選票了」。歐普拉更進一步呼籲，「選擇不決定，就是選擇把未來交給他人掌控」、「你感到焦慮與恐懼，是因為你感知到危險，而你的選票可以改變這一切。我們投票是為了用療癒取代仇恨」。賀錦麗則在致詞時鼓舞支持者「勢頭在我們這邊」，同時大力催票，「然而選戰尚未結束，我們必須以強勢姿態完成這一戰。這可能會是史上最膠著的一次選舉」。確實多家民調結果顯示賀錦麗與川普支持度的差距在誤差範圍內，雙方都有充足理由相信自己勝選，最終誰能順利重返白宮，全世界都在屏息等待答案揭曉。