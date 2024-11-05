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▲許常德日前在臉書發文表示，要送出周杰倫演唱會門票。（圖／許常德臉書）

▲許常德（左）透露，因為想將廣告抽成捐給現在臥病在床的陳盈潔（右），所以才想出送周杰倫演唱會門票的宣傳辦法。（圖／許常德臉書、記者吳翊緁拍攝）

天王周杰倫將在12月5日起在台北大巨蛋一連舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，上個月23日門票一開賣，最多同時89萬人在線上搶近15萬張票，5分鐘內就完售，本月2日開賣「部分視線遮蔽區」門票，同樣不到1分鐘就被搶光，讓許多粉絲崩潰哀號。不過知名音樂人許常德日前突然宣布，要送周杰倫演唱會的門票，近日他也公布送票的原因，且透露將透過「緣分」挑出幸運兒，會在11月8日晚上宣布誰能拿到票。許常德日前突然宣布，想要送出周杰倫演唱會的門票，不過沒有特別透露背後原因，也沒有說抽獎方法，因此有些人懷疑是詐騙，許常德則強調，「我是真的會這麼做。」他昨（4）日晚間也在臉書發文，其實是因為前陣子有老同事找他業配，他想要將這個廣告的銷售抽成，都捐給現在臥病在床的陳盈潔，所以才想出這個宣傳辦法，決定用送出一張「周杰倫演唱會」的門票來吸引大眾。許常德透露，自從宣布要送出周杰倫門票之後，近來一直收到許多周杰倫粉絲的訊息，「沒想到每一張周杰倫的演唱會入場券都承載那麼多動人的故事」，因此決定在11月8日晚上8點在臉書宣布誰可以得到這張票，但他沒有抽獎機制，而是靠「緣分」選出中獎者，他選中幸運粉絲後，也會以匿名的方式說出對方的背後故事，「我只能說我幾乎是每讀一封訊息就掉一次淚，很高興自己想出這麼意外的想法，我很高興把我的票給更值得我去的人去。」許常德也喊話，希望政府可以針對黃牛票做出對策，「不然流行音樂的價值會給黃牛毀掉，演唱會不是只帶來商機，是在救人與撫慰人心，這是政府最想做也最難做到的不是嗎？」自己近來也會將周杰倫粉絲背後的故事轉述給大家知道，讓大眾知道演唱會不應該被黃牛霸佔。許常德最後表示，得到門票的幸運粉絲，他除了會唸出對方想要門票的故事，也會要求對方聽完演唱會後，寫出一篇觀後感，「代替沒有得到這張票的人和我好好聽演唱會，把你的看到的、聽到的，用你的心描述給我們聽，讓我們也深入其境。」