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今（5）日有周刊爆料，柯文哲在市長室收1500萬元現金賄款，且曾在便條紙寫下「Orange 京華出境」要求許芷瑜出國等案情細節，然而立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲昨（4）日才率團到台北地檢署考察「偵查不公開」作業情況；對此，國民黨黨團書記長林思銘表示，昨日司法法制委員會赴北檢考察，北檢打包票稱，相關安排都做得很好、非常嚴密，質疑「到底是誰洩漏？」。林思銘接受《TVBS新聞網》訪問指出，昨日司法法制委員會赴北檢考察，對媒體採訪區跟檢方辦公區的佈置規劃進行了解，包括記者是否能隨手取得偵查中的資料、媒體是否有機會觀看到正在辦案的卷宗、筆記，檢方辦公區有無佈置不妥當等，但北檢打包票，稱相關安排都做得很好、非常嚴密。林思銘表示，沒想到今天又爆出柯文哲京華城案內情，這些報導內容是否與事實相符，若屬實，就是有人洩密；若非事實，北檢也應出面說明清楚。林思銘質疑，為何媒體會三番兩次取得偵查秘密資料、證據，到底是誰洩漏？是否檢方有人涉及洩密？昨天司法法制委員會才去就偵查不公開考察，今天又爆出相關證據的爆料，到底是哪個環節出問題？還是根本是週刊杜撰？林呼籲，檢方要說明白，是檢調或鑑識機構，哪個單位爆出這個資料？不能再打模糊仗。