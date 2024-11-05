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國民黨立委推動《公民投票法》修法，擬恢復公投綁大選，遭民進黨與資深媒體人黃暐瀚反對，黃暐瀚更是舉2理由公開表態對公投綁大選的不認同，對此，前國民黨青年部主任陳冠安表示，公投綁大選除了能逼政黨表台、讓選民瞭解候選人的議題立場是否與自己相符外，還是民主進步的表現，不應支持削弱台灣的民主韌性。陳冠安今（5）日在臉書發文表示，黃暐瀚說錯了 公投才能民主進步！「暐瀚哥直言敢言，私下也待人謙和，我一向非常尊重。」這次黃反對公投綁大選，舉出2個理由，其一，大選是政治對決，會將公投議題稀釋；其二，公投門檻和罷免一樣，倘若沒綁大選公投過不了，那為何有些罷免能過關。陳冠安直言，「但這兩個，我必須說，都不成理由。」凡事皆政治，選舉選出公職人員，代表人民間接行使權力；公投決定政策方向，讓人民直接行使權力，這都是政治，這都是民主。陳冠安表示，選舉是政治，公投不是政治的邏輯，與政治學上對民主政治的定義相悖。事實上，公投綁大選不只不會讓公投被選舉稀釋，反而是回過頭來，透過公投影響選舉，讓人民來設定議題，使政黨和候選人必須對人民關心的重大議題表明立場，從而讓公眾可以更清楚、透明地選擇公職人員。陳冠安指出，如果沒有公投，則政黨和政治人物就可以模糊立場。比如死刑議題，由於憲法法庭的實質廢死判決，成為今年台灣民眾高度關注的議題。三大政黨裡，國民黨和民眾黨都反對廢死，唯獨將推動廢死載明在黨綱的民進黨，始終不敢表明到底支持死刑，還是支持廢死，躲在大法官判決背後。從民主問責來看，民進黨不敢對重大議題表明立場，是違背民主政治的。陳冠安說，試想如果公投綁大選，2026舉辦死刑公投，民進黨還能像現在這樣，拒不表態嗎？因此，公投不只不會被大選稀釋，反而可以讓選民瞭解候選人的議題立場是否與自己相符。陳冠安進一步說明，再來，從民主政治的制度設計來看，公投和罷免角色不同，根本不應相提比較。簡單來說，公投越多，就代表民主政治越成熟，因為直接民權深刻影響政治運作。然而作為對選舉的反制，罷免越多，象徵的是民主政治越混亂，因為選舉制度充滿高度不確定性。陳冠安表示，黃暐瀚和民進黨反對公投綁大選，都舉2018和2021作為案例，但我必須說，今天之所以有超過6成民眾支持恢復公投綁大選，不是因為2018或2021，而是因為2023。因為2023年的公投日，沒有任何公投成案。陳冠安指出，從公投不綁大選之後，沒有任何公投通過，甚至出現公投日沒公投的情況，這樣的制度，難道還不該檢討嗎？還要維持沒公投的現狀嗎？沒有公投，只會削弱民主。陳呼籲，聲稱民主進步的人士們，不應支持削弱台灣的民主韌性。