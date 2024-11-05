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▲黃暐瀚朝聖偶像劉德華的演唱會。（圖／黃暐瀚臉書）

▲黃暐瀚原本稱大陸未必能唱〈光輝歲月〉和〈海闊天空〉，後來更正內文。（圖／黃暐瀚臉書）

▲大陸網友指稱被黃暐瀚拉入黑名單。（圖／台灣那點事兒微博）

民進黨立委王定宇批評香港巨星劉德華「媚共」、來台開唱是統戰、演唱會連一眼都不值得看，發言被演藝圈王牌經紀人邱瓈寬留言怒斥：「滾回去耍你的政治寶！我呸呸呸！」王定宇雖然稱尊重言論自由，卻又在立法院質詢時反問，在大陸能不能唱〈海闊天空〉和〈光輝歲月〉，名嘴黃暐瀚也說「未必能唱」，大陸網友到他臉書留言說可以，疑似被黃暐瀚封鎖。某大陸博主昨（4）日發文打臉資深媒體人黃暐瀚的臉書文章：「王定宇造謠大陸不能唱〈光輝歲月〉和〈海闊天空〉也就算了，你（黃暐瀚）作為所謂的資深媒體人，竟然也唱和王定宇，謠稱大陸不能唱〈光輝歲月〉和〈海闊天空〉，我也是鄙視你到了極點。」原PO附上素人選手、港星葉蒨文於大陸綜藝節目唱〈海闊天空〉的影片，證明該曲在大陸不是禁歌，貼文發布後，不少網友留言：「他想黑劉德華，就應該拿他參加國民黨百年黨慶演出的事情來黑」、「黄家駒在中國的地位，他們不知道嗎」、「他就是台灣精緻利己主義者」、「確實不能唱長城了！」其中一名網友透露：「我去他（黃暐瀚）臉書正名說這兩首歌《中國好聲音》比賽都唱且全國直播，然後他拉黑（拉進黑名單、封鎖之意）我了！哈哈哈！果然是台灣小丑！」對此，黃暐瀚事後已經將「未必能唱〈光輝歲月〉、〈海闊天空〉」的字句刪除，改成「未必能唱〈中華民國頌〉」，並發文解釋：「太可笑了！我寫上篇文章的用意，就是不用爭吵，現在變成被拿來利用當吵架本，我不奉陪。本文修改掉後面兩首，留下我熱愛的〈中華民國頌〉，特此說明，謝謝。」我的前文寫了三首歌，說對岸「未必能唱」，某粉絲專頁，專挑後面兩首，還做圖，大肆宣傳。我本文的第一首「中華民國頌」，這個粉絲團，沒看見？太可笑了。我寫上篇文章的用意，就是不用爭吵，現在變成被拿來利用當吵架本，我不奉陪。本文修改掉後面兩首，留下我熱愛的「中華民國頌」。特此說明，謝謝。暐瀚 2024-11-4 de 台北註：至於為何我前文要寫「未必能唱」，因為我還真不知道實情如何？我已經20年沒去對岸了（連胡會時去採訪過一次），但台灣的新聞媒體，相關報導，是曾經有寫過的，是不是曾被禁過？後來又解除，我想香港人一定比台灣人更清楚，供參考，勿爭吵，謝謝。