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▲柯文哲律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘3名律師今下午發出聯合聲明。（圖／柯文哲辯護人提供）

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，被延押至明年1月，週刊今（5）日爆料，柯文哲被裁定理由為柯在2022年11月1日在市長室收受1500萬元現金賄款。對此，柯文哲律師團發出聯合聲明，強調無罪推定、偵查不公開。柯文哲律師團中，鄭深元、陸正義、蕭奕弘3名律師今下午發出聯合聲明表示，辯護人就鏡週刊113年11月5日之報導內容，為保護當事人柯文哲先生免於報導或評論所致之不當偏見，爰依律師倫理規範第25條第3項但書之規定，代當事人發表平衡言論如下：一、鏡週刊《柯收錢地點曝光》刊載之相關內容，尚待檢察官依法進行調查，且依無罪推定原則，未經審判證明有罪確定前，均應推定為無罪。二、就臺灣臺北地方法院延長羈押之裁定是否提起抗告，俟辯護人與柯文哲先生討論後再行決定。三、辯護人為維護偵查程序之順利進行，均嚴格遵守偵查不公開之規範。