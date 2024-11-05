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民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，週刊今（5）日爆料，柯文哲2022年11月1日在市長室收受1500萬元現金賄款。對此，柯文哲律師團發出聯合聲明，知名律師黃帝穎表示，聲明有3大意義，包括沒否定週刊說法、打臉民眾黨跟柯文哲妻陳佩琪，以及律師團沒有洩密。黃帝穎今（5）日在「前進新台灣」表示，律師團聲明有3大意義，第一、如果週刊所寫不是事實，律師團應該會駁斥，聲明卻說「相關內容尚待調查」，換句話說並沒否定內容。黃表示，３個律師都有收到裁定書，如果裁定書內容很厚應該回家讀得很熟，準備要不要抗告，而律師有抗告期限的壓力，所以還是必須讀好裁定書。黃帝穎近一步表示，第二是打臉民眾黨跟柯夫人陳佩琪，因為是否提起抗告，應是和柯文哲，也就是當事人討論之後才決定，但當柯文哲確定被延押時，「民眾黨做什麼新聞？抗告；陳佩琪做什麼？抗告。講了半天之後人家都還沒決定，這樣的假新聞被律師團直接打臉」。黃痛批，民眾黨與黃國昌在做新聞議題，「法律上有沒有尊重人家？真正有權利抗告的是當事人柯文哲，不是你們外面喊來喊去的那些人。政治操作，大於法律的權利保障」。黃帝穎接續指出，第三是關鍵，聲明中的「律師團嚴守偵查不公開的原則」代表，洩密內容不是出自律師團，「消息不是我們透露的，但是實際上是不是，我們不知道」。黃帝穎表示，雖然聲明文字很少，但背後都有意義，尤其聲明第二點，「有沒有抗告柯文哲都還沒決定，不是黃國昌那些人，或民眾黨政治操作可以決定的」，打臉民眾黨。