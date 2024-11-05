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美國總統大選決戰時刻已至，不像民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）找來女神卡卡（Lady Gaga）與脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）等大咖名人力挺，共和黨候選人川普（Donald Trump）是他選前之夜活動舞台上唯一的明星，川普先在賓州造勢，然後最後時刻趕回密西根州大湍市（Grand Rapids）舉行真正的選前之夜活動，行程安排與川普2016年、2020年大選時如出一轍。根據《美聯社》報導，川普在台上致詞時表示，「我們不必接受軟弱、無能和衰敗」，「明天你的一票可以解決我們國家面臨的每一個問題，並引領美國走向新的高度與榮耀」。川普大力催票，「球就在我們手上，我們所要做的就是明天出來投票。只要你出來投票，他們就無可奈何，我們就會贏」。另外，川普也再次強調這是自己最後一場選舉造勢活動，川普之前曾說若這次大選落敗，將不會再出來競選，這次選戰就是他的終局之戰。川普對台下支持者說這是自己最後一次選舉造勢活動，稱自己帶起了前所未見的「大型的、美麗的選舉造勢」風潮，並將這歸因於拜登讓美國陷入了麻煩，所以大多數人都想要找到辦法修復國家，「而我恰好是一個能夠告訴你要做什麼的信使」。