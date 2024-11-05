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經濟部為了避免台灣高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，今年6月禁止硝酸纖維產品對白俄羅斯、俄羅斯出口。今（5）日再新增纖維素、工具機零件及電動機馬達共5項可用於製造炸藥軍事武器及戰場用無人機關鍵零組件。今年6月禁止硝酸纖維產品對兩俄出口，今日再增列3項其他纖維素相關產品、1項工具機零件及1項電動機馬達，合計新增5項，新規定自今年12月4日起生效。經濟部貿易署說明，這些5項產品可用於製造炸藥、軍事武器及戰場用無人機關鍵零組件，經與國際友盟協調，有必要加以管制，以防阻可疑武器擴散活動。經濟部提醒廠商，初次違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則已大幅提高至100萬元，業者應遵守國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，以避免因違規而影響商譽及自身權益。經濟部為使廠商確實做好盡職調查，確保貨品最終流向，經濟部積極透過各項管道向廠商宣導，今年已辦理19場宣導會，協助業者瞭解最新國際趨勢，以防範違規行為發生。經濟部亦將密切關注國際情勢發展，並滾動式調整出口管制措施，以因應不斷變化的局勢。